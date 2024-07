Ritratti Festival: oggi a Monopoli le star internazionali del jazz Paolo Fresu e Cristina Zavalloni

MONOPOLI - Un viaggio musicale per tutte le età, il grande jazz che ripercorre storie che ci appartengono sin da quando eravamo bambini, “quel bianco e nero stampato nei nostri occhi a colori” come dice Paolo Fresu che porta a Monopoli popOFF!, il progetto ospite di apertura di Ritratti Festival 2024, che quest’anno celebra la ventesima edizione.Questa sera, 17 luglio, a due passi dal mare,nella cornice di Lama Sottile (Camping di Santo Stefano), due grandi star del jazz internazionale come Paolo Fresu e Cristina Zavalloni daranno nuova vita ai grandi classici della musica per l’infanzia in chiave jazz, dallo Zecchino d’Oro a pezzi storici della Disney. Appuntamento alle ore 21.00 (biglietti su www.ritrattifestival.it ).Un concerto in esclusiva regionale, in perfetta linea con il tema di questa edizione del Ritratti Festival, diretto da Antonia Valente: Forever Young. In questo speciale anniversario la rassegna internazionale Ritratti vuole, infatti, celebrare l’idea dell'eterna gioventù e omaggiare l’ingrediente principale della fantasia creativa: l’immaginazione infantile, mondo dallo slancio senza confini ed inibizioni, che abbraccia in sé la libertà di espressione, il gusto dell’assurdo, l’utopia del surreale, la creazione di mondi nuovi.Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti) e Cristina Zavalloni (voce) condivideranno la scena con Cristiano Arcelli, Dino Rubino, Marco Bardoscia, Quartetto Alborada con Anton Berovski, Sonia Peana, Nico Ciricugno, e Piero Salvatori. PopOFF! è lo spettacolo che non ti aspetti: un progetto accattivante da ogni punto di vista, capace di richiamare momenti importanti della storia del jazz come ad esempio i tanti omaggi al mondo disneyano, dove grandi protagonisti della musica afroamericana hanno interpretato brani poi divenuti storici del mondo della filmografia per l’infanzia.Nel mese di luglio, il pubblico potrà partecipare anche agli altri eventi collaterali del Ritratti: dal 16 luglio sono in programma i Talk nella Biblioteca Rendella, Terrazza Food Lab con affaccio sul porto antico, in cui ospiti da mondi diversi saranno in dialogo su temi legati al cartellone 2024. In apertura della serie ieri, Lea Durante e Luca Basso hanno dialogato su Italo Calvino tra mondo reale e fantastico.È sempre visitabile inoltre la mostra “Il corpo e il tempo” di Andreas Senoner organizzata da Ritratti Festival in collaborazione con la galleria Doppelgaenger nella Chiesa di Sant’Angelo.Ritratti è realizzato con il sostegno di MiC, Pact e Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli, e si avvale della collaborazione di diversi partner: Doppelgaenger, Teatro Radar/Teatri di Bari, Asp-Romanelli Palmieri, Misericordia Monopoli, Associazione Amici di San Salvatore e del sostegno di generosi mecenati.Biglietteria online www.ritrattifestival.it Punti vendita pressoInfo-point del FestivalChiesa di Sant’Angelo (18-22)Info-point turisticoPiazza Garibaldi, Monopoli (9-19)Botteghino last-minutedalle ore 20.00 nei giorni e luoghi dei singoli concertiAbbonamenti, pacchetti promozionali e possibilità di acquisto con carta docente