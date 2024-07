Bari, il sindaco Leccese nomina una giunta di 'scopo' e convoca il Consiglio comunale

BARI - "Abbiamo necessità, come prevede la legge, di convocare il consiglio comunale entro il 31 luglio per approvare una delibera relativa agli equilibri finanziari. Questo è un atto assolutamente dovuto". Così ha dichiarato il sindaco di Bari, Vito Leccese, durante una conferenza stampa in cui ha annunciato la nomina di una prima giunta di "scopo". Questa giunta sarà composta dagli assessori che hanno fatto parte dell'esecutivo di Antonio Decaro fino al termine del suo mandato, mantenendo le stesse deleghe.

Leccese ha spiegato che oltre all'obbligatoria delibera sugli equilibri finanziari, le amministrazioni comunali devono, entro il 31 luglio, approvare discrezionalmente una delibera per l'assestamento di bilancio. "Ho deciso di convocare il vecchio consiglio, perché non c’è stata ancora la proclamazione del nuovo consiglio e probabilmente i tempi slitteranno fino al 12 agosto. Nominando la giunta di 'scopo', possiamo procedere con questa operazione poiché la delibera che va in consiglio comunale deve passare dalla giunta".

Il sindaco ha sottolineato l'importanza di includere nell'assestamento di bilancio una somma di 3,6 milioni di euro destinata al contributo alloggiativo, recentemente cancellato dal governo nazionale dopo 23 anni di istituzione. Questa somma permetterà di chiedere un’integrazione alla Regione Puglia e consentirà a circa 2.000 famiglie di beneficiare del contributo. "Voglio dedicarmi a chi ha difficoltà socio-economiche e vive ai margini della società con situazioni difficili nella gestione del bilancio quotidiano", ha affermato Leccese. "Mi è sembrato opportuno fare questa operazione per mostrare attenzione verso chi oggi potrebbe trovarsi in una situazione di ulteriore difficoltà e continuare in una politica del welfare di vicinanza alle persone".