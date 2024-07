'Ritratti Festival', presentata la 20/a edizione

MONOPOLI - Le star internazionali del jazz Paolo Fresu e Cristina Zavalloni inaugurano la XX edizione di Ritratti Festival con l’esclusiva regionale di popOFF! il 17 luglio a Monopoli. Sette i concerti, oltre quello di apertura selezionati con grande cura dalla direttrice artistica Antonia Valente per la rassegna internazionale di musica di Monopoli ideata insieme a Massimo Felici. Fino all’8 agosto sui palchi di Ritratti saliranno Claudio Brizi e i Solisti del Festival Ritratti (23 luglio, ore 21.00, Palazzo Palmieri); il compositore e pianista Stephen Prutsman per l’appuntamento con Cineritratti il cinema muto accompagnato dalla musica dal vivo (27 luglio, ore 21.00, Roof Garden Teatro Radar), il più straordinario arrangiatore italiano, Roberto Molinelli con Cartoons affidato alle voci di Damiana Mizzi, Cristina Zavalloni e Angela Esmeralda (31 luglio, ore 21.00, Teatro Radar); il soprano Marianna Mappa, protagonista dei grandi palcoscenici dei Teatri dell’Opera più importanti, e la stessa Valente nelle vesti di pianista, con Lullabies un concerto dedicato alle ninna nanna dal mondo (3 agosto, ore 21.00, Masseria Zaccaria, patrimonio FAI). A chiudere il Festival ci sarà infine Benedetto Lupo & i Solisti del Festival Ritratti. Lo straordinario pianista torna nella città in cui ha formato intere generazioni di pianisti nelle stanze del Conservatorio “N.Rota” (8 agosto, ore 21.00, Chiostro Palazzo San Martino, sede storica del Festival).Festival dal carattere itinerante, in questo speciale anniversario Ritratti ha scelto come tema portante “Forever Young” per celebrare l’idea dell'eterna gioventù e omaggiare l’ingrediente principale della fantasia creativa: l’immaginazione infantile, mondo dallo slancio senza confini ed inibizioni, che abbraccia in sé la libertà di espressione, il gusto dell’assurdo, l’utopia del surreale, la creazione di mondi nuovi. Ecco dunque che tra novità e attesi ritorni inseriti nel fitto programma di concerti, aperture straordinarie ed esposizioni nei luoghi più suggestivi del comune monopolitano, Ritratti conferma ancora una volta il suo legame con il territorio scegliendo come palcoscenici per i suoi artisti gli scorci, le piazze, i palazzi storici, gli scenari naturali e le architetture più dirompenti. Mentre il programma, minuziosamente studiato, si compone di una serie di “pezzi” che incastrandosi gli uni agli altri creano una sinfonia che risuona per tutta Monopoli coinvolgendo chiunque abbia il cuore aperto e pronto all’ascolto. Oltre ai concerti, infatti, come ogni anno, ci sono anche altri appuntamenti. Quest’anno nello specifico si tratta di due mostre, dei consueti appuntamenti con i Ritratti Talks, il Ritratti Kids Lab, le Favole Musicate, gli appuntamenti con Ritratti Express e il camioncino Musica in Cammino, e della novità dei due appuntamenti del Premio Ritratti. Info: www.ritrattifestival.itMercoledì 17 luglio apre il programma (appuntamento a Lama Sottile, Santo Stefano, alle 21.00) di Ritratti Festival l’esclusiva regionale di PopOff! delle star del jazz Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti) e Cristina Zavalloni (voce) e con Cristiano Arcelli, Dino Rubino, Marco Bardoscia, Quartetto Alborada con Anton Berovski, Sonia Peana, Nico Ciricugno, e Piero Salvatori. PopOff! è lo spettacolo che non ti aspetti: è uno splendido omaggio alle musiche dello Zecchino d’oro e dell’infanzia proposte in chiave jazz. Un progetto accattivante da ogni punto di vista, capace di richiamare momenti importanti della storia del jazz come ad esempio i tanti omaggi al mondo disneyano, dove grandi protagonisti della musica afroamericana hanno interpretato brani poi divenuti storici del mondo della filmografia per l’infanzia.Il programma prosegue martedì 23 luglio a Palazzo Palmieri (inizio ore 21.00) con Claudio Brizi e i Solisti del Festival Ritratti che daranno vita a un concerto con delle tastiere “ibride”, che racchiudono al loro interno le caratteristiche di due o più strumenti uniti. La tastiera infinita, tra Tchaikovsky, Mozart, Verdi e altri, con gli speciali strumenti musicali appartenenti alla collezione privata di Brizi, patrimonio museale riconosciuto, si annuncia come un concerto unico e fuori dagli schemi.Per il quarto anno consecutivo, il Festival rinnova l’appuntamento popolarissimo con la magia del cinema muto accompagnato dalla musica dal vivo. Sabato 27 luglio al Teatro Radar (inizio ore 21.00) ci sarà quindi Cineritratti, dedicato a James Horn e Buster Keaton. Keaton, che con la sua espressione stralunata e malinconica, ha già fatto sognare il pubblico di Ritratti con le sonorizzazioni dell’Ensemble residente del Festival, così come Charlie Chaplin e altre stelle degli albori del cinema. Non resta quindi che godersi l’appuntamento sul roof garden del teatro Radar. Ospite il compositore e pianista Stephen Prutsman.“I sogni son desideri di felicità”, cantava Cenerentola nel capolavoro Disney del 1950, e il sogno di una grande suite sinfonica dedicata alla storia del cartone animato, chiuso nelle soffitte di Ritratti da tempo, si anima e prende finalmente forma grazie alla firma del più straordinario arrangiatore italiano, Roberto Molinelli, e la complicità della Ritratti Festival Big Band: è l’appuntamento con Cartoons, affidato alle voci di Damiana Mizzi, Cristina Zavalloni e Angela Esmeralda, in programma mercoledì 31 luglio al teatro Radar (inizio ore 21.00).Il 3 agosto alle 21.00 ci si sposta nella Masseria Zaccaria , patrimonio FAI, per Lullabies che vedrà esibirsi insieme il soprano Marianna Mappa, oggi protagonista dei grandi palcoscenici dei Teatri dell’Opera più importanti, e la pianista Antonia Valente. Protagoniste assolute della serata saranno le melodie dal ritmo oscillante inconfondibilmente associate alla ninna nanna, alla habanera, alla nenia, alla filastrocca, alla lullaby, e le multiforme declinazioni che questa speciale tradizione musicale ha assunto in diverse lingue e Paesi del mondo. Un giro del mondo in culla, insomma, non privo di inaspettate sorprese, come i tanti casi in cui questo genere è stato associato anche ad attività che nulla hanno che fare con l’abbraccio onirico di Morfeo.Giovedì 8 agosto è previsto l’ultimo concerto con Benedetto Lupo & i Solisti del Festival Ritratti. Lo straordinario pianista torna nella città in cui ha formato intere generazioni di pianisti nelle stanze del Conservatorio “N.Rota”. Nel suo primo anno di residenza a Ritratti, ha scelto di impaginare un programma cameristico con i compositori di cui è considerato uno dei più raffinati interpreti, Brahms e Schumann, circondandosi di artisti emersi dalle fucine dei Conservatori, in particolare pugliesi, oggi protagonisti di brillanti carriere internazionali: Emanuele Urso, Giuseppe Russo Rossi, Roberto Mansueto, Sara Dionisia Zenelli e Lorenzo Rovati. Appuntamento alle ore 21.00 nel Chiostro di Palazzo San Martino, sede storica del Festival.La novità di quest’anno, in occasione del ventennale del Festival, è il PREMIO RITRATTI. I destinatari saranno selezionati da un comitato tecnico-scientifico. Il 29 luglio è in programma Duo Claude, premio partner Roero Cultural Events Young Artists con Pasquale Allegretti Gravina (violino) e Wataru Mashimo (pianoforte); il secondo appuntamento, dedicato alla memoria di Maria Giannulo, prevede l’annuncio e la premiazione dei vincitori il 6 agosto.È già in corso la mostra “Il corpo e il tempo” di Andreas Senoner organizzata in collaborazione con Doppelgaenger nella Chiesa di Sant’Angelo e inaugurata il 5 luglio scorso. Nato a Bolzano nel 1982, Andreas Senoner vive e lavora a Firenze. Diplomato all’Accademia di Belle Arti fiorentina, frequenta la Facultad de Bellas Artes San Carlos di Valencia, in Spagna, e partecipa alle lezioni di Performance e Poesia sonora tenute da Bartolomé Ferrando. Nel 2006 ottiene una borsa di studio per il Minneapolis College of Art and Design, dove segue i corsi dell’artista Kinji Akagawa e approfondisce la tecnica dell’intaglio. Da allora il legno diviene materiale espressivo della sua pratica artistica. Inteso quale elemento naturale in cui leggere le tracce del tempo, il legno sarà costantemente impiegato dall’artista, assieme ad altri materiali naturali e unici, di origine animale e vegetale – piume, licheni, tessuti e cera d’api. Senoner rievoca i tradizionali processi della scultura lignea per dialogare con la memoria intima dello spettatore. L’artista concentra la propria ricerca sui temi dell’eredità e della stratificazione, e sulle mutazioni che li connettono tanto a livello simbolico quanto materiale. Nella fissità ieratica delle sue opere, l’archetipo dell’infanzia allude alle infinite possibilità dell’evoluzione: figure sgomente, colte in un singolare momento di inviolabile innocenza, che raccontano il misterioso potenziale originario della trasformazioneSempre per la sezione Exhibit il 22 luglio, a Palazzo Palmieri, si inaugura con il suo vernissage (ore 19.00) la mostra “Gli strumenti della fantasia”, con l’esposizione della collezione rara di tastiere di Claudio Brizi, creature fantastiche e oggetti rarissimi. In mostra, mai esposte prima in Puglia, il pubblico troverà “magie del passato” che altro non aspettano che di poter raccontare le loro storie. La mostra sarà visitabile ogni giorno fino al 27 luglio dalle 18.00 alle 21.00.Biblioteca Rendella, Terrazza Food Lab - 16, 24, 30 luglio, 7 agosto, sempre alle 18.30Dopo l’esperienza pilota del 2023, anche per il 2024 Ritratti ha deciso di organizzare i Ritratti Talk - Trovare il tempo, chiacchierate informali con autori e artisti, tanto amate dal suo pubblico. All’ora del tramonto (inizio ore 18.30) sulla terrazza Food Lab della Biblioteca Rendella, ospiti da mondi diversi saranno in dialogo su temi di diversa natura. Si inizia il 16 luglio con Lea Durante e Luca Basso in conversazione su Italo Calvino tra mondo reale e fantastico, mentre il 24 luglio toccherà a Sara De Carlo e Fabio Macaluso con Astrarre per vivere: catalogo dell’artista bambino. Martedì 30 luglio ospiti del Ritratti Talk saranno Angelo Petrosillo e Roberto Molinelli con Da 0 a 99 anni: cosa sono i cartoni animati per noi. E infine, a chiudere la serie dei talk il 7 agosto ci penseranno Benedetto Lupo e Solisti del Festival con È più vero il reale o il fantastico? Intorno a Robert Schumann.Il Ritratti Kids Lab costituisce un atteso contributo del festival alla vita della comunità cittadina: un momento di svago, apprendimento e socializzazione attraverso il gioco musicale destinato a bambini residenti e non di Monopoli. La musica, linguaggio universale senza filtri e barriere, si fa strumento in grado di creare unione e fratellanza a livello intimo, empatico, profondamente umano. Il laboratorio sarà tenuto da Andrea Gargiulo e si concluderà con un concerto finale in programma domenica 28 luglio (inizio ore 19.00, ingresso gratuito) alla Biblioteca Rendella.Sempre pensando ai più piccoli, ma anche ai grandi, sono stati pensati i due appuntamenti con le Favole Musicate in calendario alla Biblioteca Rendella (inizio alle 18.30). Il primo appuntamento è sabato 20 luglio con Il Mago di Oz con i Solisti del Festival e il Live Painting di Francesca Cosanti; il secondo è per domenica 4 agosto con Brif Bruf Braf con Mariagrazia Fiore e Francesco Massaro.Nelle serate“off” del cartellone, per celebrare la festa continua del ventennale, Ritratti non lascerà certo in silenzio le strade di Monopoli. Grazie a una call online sui canali del Festival il pubblico potrà chiedere ogni giorno delle “pillole di musica di emergenza” che si trasformerà in mezz’ora di musica express con momenti solistici degli artisti residenti del Festival, offerte gratuitamente in varie sedi.Ad agosto spazio anche al camioncino di Musica in Cammino. A farsi strada tra vicoli e viuzze, al centro delle piazze, tra uliveti o giardini urbani sarà il colorato camioncino con il compito di portare la musica a domicilio, un palco mobile con consegna express di due artiste, molteplici melodie e i loro strumenti. Un pianoforte, una chitarra, una viola e il canto diffondono composizioni e rielaborazioni di Schumann, Schubert, Dalida, Nougaro, Legrand, facendosi la loro comparsa tra i clacson e la polvere del cammino.Ritratti è realizzato con il sostegno di MiC, Pact e Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli, e si avvale della collaborazione di diversi partner: Doppelgaenger, Teatro Radar/Teatri di Bari, Asp-Romanelli Palmieri, Misericordia Monopoli, Associazione Amici di San Salvatore.Biglietteria online www.ritrattifestival.itPunti vendita pressoInfo-point del FestivalChiesa di Sant’Angelo & Palazzo PalmieriInfo-point turisticoPiazza Garibaldi, MonopoliBotteghino last-minutedalle ore 20.00 nei giorni e luoghi dei singoli concertiAbbonamenti, pacchetti promozionali e possibilità di acquisto con carta docenteInfo-line +39 3802184508 info@ritrattifestival.it