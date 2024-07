Santa Fizzarotti Selvaggi (intervista): 'Il mistero dell’esistenza umana al centro dei miei versi'

BARI - Santa Fizzarotti Selvaggi, poetessa e psicoterapeuta barese di grande rilievo, torna in libreria con due nuove opere: "Betelgeuse... nel respiro di Dio" e "Glykà. Ventuno racconti in forma di poesia tra croccantini e gocce di miele". Attraverso queste due pubblicazioni, l'autrice esplora temi universali come la creazione, il ciclo della vita e della morte, l'amore e la bellezza delle relazioni, intrecciandoli con la sua profonda conoscenza psicologica e una raffinata sensibilità poetica. In questa intervista, Santa Fizzarotti Selvaggi condivide il suo percorso di scrittura, l'ispirazione dietro i suoi lavori e l'influenza reciproca tra la sua carriera di poetessa e quella di psicoterapeuta, offrendo uno sguardo affascinante nel mondo interiore che alimenta la sua creatività. BARI - Santa Fizzarotti Selvaggi, poetessa e psicoterapeuta barese di grande rilievo, torna in libreria con due nuove opere: "Betelgeuse... nel respiro di Dio" e "Glykà. Ventuno racconti in forma di poesia tra croccantini e gocce di miele". Attraverso queste due pubblicazioni, l'autrice esplora temi universali come la creazione, il ciclo della vita e della morte, l'amore e la bellezza delle relazioni, intrecciandoli con la sua profonda conoscenza psicologica e una raffinata sensibilità poetica. In questa intervista, Santa Fizzarotti Selvaggi condivide il suo percorso di scrittura, l'ispirazione dietro i suoi lavori e l'influenza reciproca tra la sua carriera di poetessa e quella di psicoterapeuta, offrendo uno sguardo affascinante nel mondo interiore che alimenta la sua creatività.

Introduzione e Contesto

Può raccontarci il percorso che l'ha portata a scrivere "Betelgeuse... nel respiro di Dio" e "Glykà. Ventuno racconti in forma di poesia tra croccantini e gocce di miele"? Cosa l'ha ispirata per questi due libri?

Grazie innanzitutto per questa opportunità che mi date di narrare della mia ricerca letteraria e poetica. Giungere a scrivere lavori su “Betelgeuse... nel respiro di Dio” e “Glykà” è stato il risultato di meditazioni nel silenzio della notte, raccontate in forma di poesia, che è la “sorella maggiore” delle arti come ebbe ad affermare Simonide di Ceo. Tutte le arti in genere, ma la poesia in particolare, sono un modo per entrare in quel luogo inconoscibile, appunto l’inconscio, per accendere piccole luci e tentare di scoprirne il segreto, o almeno sperare di intendere il suo linguaggio, quel linguaggio misterioso che, si voglia o no riconoscere, governa la nostra vita.

Come riesce a conciliare la sua carriera di poetessa con quella di psicoterapeuta? Ci sono influenze reciproche tra le due?

La poesia come tale lascia emergere nella sua estrema sintesi i contenuti più profondi dell’inconscio. Non è casuale che Freud abbia scritto “Il poeta e la fantasia”, presentato nel 1907 a un gruppo di 90 intellettuali. Freud ha sempre paragonato il lavoro dell’analisi a quello dell’archeologo che cerca i frammenti del passato per comprendere il presente. In “Il poeta e la fantasia” Freud rileva che sono i poeti che più di altri scienziati e letterati accedono a regioni inconsce nascoste allo sguardo del mondo. Ho una formazione psicoanalitica dovuta all’incontro con grandi maestri come Andreas Giannakoulas, con il quale ho lavorato per circa trent'anni e scritto lavori che hanno ricevuto premi prestigiosi oltre che essere tradotti in varie lingue, e Max Hernandez: entrambi si sono sempre occupati del pensiero creativo. Devo essere grata al collega Giovanni Losito per aver condiviso quotidianamente per moltissimi anni con me pensieri e riflessioni e ai tanti illustri maestri come Franco Fanizza, Franca Pinto, Angelo Riccio, Adriano Giannotti e così via per lo scambio libero e fecondo di idee e ipotesi su tematiche artistiche d'avanguardia e formative a livello istituzionale. Grata sono a coloro che insieme a me immaginano i luoghi dell’utopia: Grazia Andidero, Eleonora Attimonelli, Angela Brescia, Ruggiero Sfregola e una amica di infanzia, Olga Careccia. Non posso non ringraziare il Dr. Alberto Nerini, presidente de “La Madonnina Life & Care”, per accogliere le proposte della Associazione Crocerossine d'Italia Onlus sezione di Bari, presieduta a livello nazionale da Donna Mila Brachetti Peretti. Grata sono a tutti gli editori che hanno creduto e credono nel mio lavoro: Schena di Fasano, Levante, Les Flaneurs, Gagliano di Bari, Tracce di Pescara, Borla di Roma, e tutte le riviste d’arte nazionali con le quali ho collaborato per moltissimi anni. Ma soprattutto sono profondamente grata a mio marito Francesco per il continuo amorevole sostegno senza il quale non avrei potuto affrontare molti ostacoli.

“Betelgeuse... nel respiro di Dio”

La presentazione del suo libro si terrà nella suggestiva cornice del Libro Possibile di Polignano a Mare. Cosa rappresenta per lei questo evento e come si sta preparando per condividere il suo lavoro con il pubblico?

Non è la prima volta, sin dall’inizio del suo essere, che mi si invita a presentare lavori: l’anno scorso ho presentato “Il segreto della rugiada” con la meravigliosa e profonda prefazione dell’Arcivescovo metropolita della Diocesi di Bari-Bitonto Mons. Giuseppe Satriano e quest’anno “Betelgeuse” si avvale della colta prefazione di Mons. Francesco Neri, Arcivescovo di Otranto, che conosco sin dai tempi della prima giovinezza, oltre che, come sempre, miei compagni di viaggio, dell’illustre grecista Francesco De Martino e dell’altrettanto noto frate cappuccino e psicologo Padre Mariano Bubbico. Mi emoziona il confronto con il pubblico perché mi consente sempre di apprendere tanti aspetti per ulteriori riflessioni e approfondimenti.

Il titolo "Betelgeuse... nel respiro di Dio" evoca immagini cosmiche e divine. Cosa rappresenta per lei Betelgeuse e come si collega alla tematica del libro?

Di notte sogno e immagino di viaggiare nel cosmo, di contare le stelle, di ascoltare il loro suono, la loro musica… D'altra parte suono il pianoforte dall’età di sette anni. Mi interrogo sulla nascita dell’Universo e ho sempre amato tanto il cielo e le stelle: mia madre mi impedì di dedicarmi all’astrofisica ma mi regalò un telescopio con il quale spesso di notte osservo quel cielo in cui si nascondono i segreti del nostro esistere. Immagino quella materia oscura che spinge le galassie e crea nuovi mondi, accende nuove stelle: penso all’Essere supremo che nella Sua eternità in tutto già esiste. Crea però ogni istante il visibile e l’invisibile ai nostri occhi, manifestandosi a noi e a Se stesso nelle Sue infinite forme. Betelgeuse è un mio pseudonimo, ma fatte le doverose differenze (vi prego di credermi), Betelgeuse mi ha sempre affascinato nelle notti a Creta dove la si individua facilmente perché è una delle stelle più brillanti dell’universo. Come ha scritto magistralmente Delio De Martino è una stella rossa che rappresenta appunto il nostro destino: Betelgeuse esploderà, ma non morirà perché si trasformerà in altro, forse un pianeta dal quale nasceranno altre vite, altre esistenze nel respiro di Dio, il vero POETA perché plasma con il Suo respiro, il Suo per noi inesprimibile soffio, le forme degli Universi.

Secondo Mons. Francesco Neri, il testo parla del "non-ancora" che svela parti di noi e del mondo. Può approfondire questo concetto e come lo ha sviluppato nei suoi versi?

Mons. Francesco Neri sottolinea magistralmente il “non-ancora”: il che è profondamente vero perché per quanto mi riguarda tutto deve ancora accadere, ma il “non-ancora” è dentro perché non sappiamo domani cosa saremo: questo è il mistero non solo dell’essere umano ma di tutte le cose in costante divenire e trasformazione.

Nei suoi versi si incontrano numerose tematiche: la creazione, il ciclo della vita e della morte, la grazia delle relazioni e l'amore. Come riesce a intrecciare questi elementi nella sua poesia?

Sì. Invero in questi versi, e non solo poiché scrivo pensieri in forma poetica sin dall’età di 16 anni, si intrecciano tante tematiche, ma forse l’unica tematica è il mistero dell’esistenza umana come tale. Un’esistenza pregna di relazioni: gli incontri e il rispecchiamento nell’Altro da sé nel bene e non nel bene, il ciclo della vita e della morte, della trasformazione e non ultima la gratitudine a sorella Morte perché diversamente saremmo a ciondolare nella foresta: non ci sarebbero le arti, le scienze, la ricerca, la voglia di conoscere come ci ricorda Padre Dante nel canto di Ulisse. Ed è appunto Thanatos il motore primo della vita, di Eros come lo intende Platone nel Symposio. In una parola dell’Amore che oggi sembra aver cambiato dimora, a causa della eccessiva esposizione dei corpi, della illusione del virtuale e ora di quell’inganno della cosiddetta IA, cioè delle macchine che apprendono e che sempre macchine nelle nostre mani rimangono.

Ha citato poeti come Dante, Hugo, Pessoa e mistici come Silesio e Rumi. Come influenzano la sua scrittura e quali aspetti del loro lavoro trova più ispiratori?

Noi siamo degli epigoni di fronte ai grandi maestri. Io non temo “l’angoscia dell’influenza”, cui fa, se pur opportunamente, riferimento H. Bloom. Non ci si senta mai in competizione di fronte a Dante, Hugo, Pessoa e altri. Abbiamo tanto da imparare da loro e ci ispirano sollecitando il nostro stesso pensiero perché ogni volta che leggiamo un loro lavoro scopriamo nuovi aspetti e del lavoro e dell’autore e di noi stessi in interazione costante. I lirici greci, le tragedie, i classici latini, Shakespeare e il Bardo stesso... Avverto una particolare sintonia con Rumi che ho incontrato durante un viaggio a Konya: le sue parole, i suoi insegnamenti che richiamano quelli della nostra mistica ebraico-cristiana, il concetto di amore per Dio, il senso del sé che, spinto da profonda brama per l’Essere Supremo, abbandona ogni sua limitatezza per giungere al cuore di Dio… E si dissolve il sé perché quell’incontro è “liquefazione” per il Sé superiore. Ed è quella la via dell’infinito e dell’Eterno: pensiamo all’“Oceano” di Franco Battiato (con il quale ci si confrontava), che ci fa salire fino a “Giove e oltre” e oltre c’è “Dio”.

"Glykà. Ventuno racconti in forma di poesia tra croccantini e gocce di miele"

Come è nato "Glykà" e cosa rappresenta per lei il titolo?

“Glykà” è nato da una proposta della amica di infanzia, la cara Olga Careccia, e dall’editore Pasquale Gagliano, perché scrivessi qualcosa di “dolce” sulla mia terra di Puglia. Gli incontri mi hanno fatto accettare la sfida e ho tratto spunto da certi episodi legati alla tradizione della cucina e della preparazione dei dolci nel periodo della mia infanzia e adolescenza. Episodi di incontri, amori, perdite, dolori, perché anche nei momenti più difficili della vita c’è sempre una dolcezza da riconoscere, da ritrovare. E lo stesso titolo rimanda ai croccantini e al miele che come disse Fernando Pessoa è la dolcezza dell’esistenza, è il sapore del sole e della nostra terra di Puglia.

Qual è l'importanza del cibo e dei sapori nei suoi racconti? Che ruolo hanno nella costruzione delle storie?

Il cibo e i sapori nella nostra tradizione rappresentano la vita stessa: il sapore di sole, il miele, l’amaro dei carciofi, il vino corposo delle nostre vigne, l’olio dei nostri ulivi secolari e via dicendo, tutti i sapori si intrecciano ai ricordi e danno senso e sapore alla vita. D’altra parte il cibo nella nostra terra è relazione, è amore, è condivisione come nel momento più alto della nostra tradizione cristiana, che è l’Eucarestia: “Eucaristia” significa ringraziamento, non semplice convivio, non un vago “banchetto celeste” ma luogo di riconoscenza e di dono per l’Altro.

Nella sua carriera, ha ricevuto diversi riconoscimenti per le sue opere. Qual è stato per lei il più significativo e perché?

Devo dire che i riconoscimenti per i miei lavori poetici e saggistici sono stati molteplici e certamente ogni riconoscimento è importante perché ti dice che hai tracciato una linea che può essere utile per chi legge, ti dice che sei stato un buon compagno di viaggio per chi legge o che hai illuminato un piccolo pezzo della loro anima. Il riconoscimento più importante è però sempre quello di sapere di essere nel giusto, per se stessi e per gli altri: la gratitudine di chi ti legge è il riconoscimento più importante, ogni altro riconoscimento da chi viene e per quale ragione è sempre altra cosa.

Può raccontarci un episodio significativo durante la stesura di uno dei suoi libri?

Durante la stesura di uno dei miei libri mi sono soffermata spesso a riflettere sui miei incontri, in senso assoluto. Il più significativo per me è stato quello con Andrea Pazienza, il più grande illustratore e fumettista del Novecento. Amico e compagno di molti discorsi e silenzi, nonostante la sua prematura morte. Amicizia autentica, feconda, ricca di idee, suggestioni e percorsi che ha illuminato tutta la mia produzione e con la sua generosità ha donato alcune sue illustrazioni per le mie prime pubblicazioni.

Qual è il messaggio principale che spera di trasmettere ai suoi lettori attraverso i suoi lavori?

Il messaggio più importante che mi piacerebbe condividere con chi mi legge è che la vita vale sempre la pena di essere vissuta perché ogni dolore, ogni incontro, ogni esperienza, ogni condivisione ci insegnano e ci danno motivo di conoscere noi stessi e l’Altro. E questo rende la nostra vita degna e degna di essere raccontata, esaminata e condivisa perché ci unisce alla nostra stessa fragilità e alle nostre stesse possibilità di trasformazione nel corso del viaggio esistenziale.