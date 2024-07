Scoperta piantagione di canapa indiana a Lesina: sequestrate oltre 5.000 piante

La scoperta



La piantagione è stata individuata grazie a un'accurata ricognizione che ha permesso di identificare un'area recintata e protetta da filo spinato e rete ombreggiante. All'interno dell'area, caratterizzata da una fitta vegetazione e un laghetto, erano presenti telecamere a controllo remoto per la sorveglianza.



Il sequestro



Tra gli arbusti sono state rinvenute 5.239 piante di canapa indiana, alcune in fase di crescita e altre pronte per essere tagliate ed essiccate per la preparazione delle dosi di marijuana. Le piante sequestrate avrebbero permesso di ricavare oltre 11.526 dosi di stupefacente.



Azioni legali



I possessori dell’area, in cui era situata la piantagione, sono stati denunciati. L'operazione rappresenta un importante successo nella lotta contro la coltivazione e il traffico di sostanze stupefacenti nella regione.

Collaborazione e tecnologie



L'operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra diverse unità delle forze dell'ordine e l'impiego di tecnologie avanzate per la sorveglianza e l'individuazione delle aree sospette. Questo caso evidenzia l'importanza della cooperazione tra i vari reparti e l'uso di mezzi tecnologici per combattere il crimine organizzato.



Impatto



Il sequestro di questa piantagione rappresenta un duro colpo per il traffico di droga nella zona, contribuendo a ridurre la disponibilità di marijuana sul mercato illegale e dimostrando l'efficacia delle operazioni congiunte delle forze dell'ordine.

