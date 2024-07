Giancane e Zerocalcare a Molfetta: un live disegnato all'Eremo Club

MOLFETTA – L'Eremo Club di Molfetta si prepara ad ospitare uno spettacolo unico nel suo genere, dove musica e arte visiva si fondono in un'esperienza irripetibile. Venerdì 5 luglio 2024, Giancane e Zerocalcare saliranno insieme sul palco per la prima e unica data in Puglia di questo speciale progetto che unisce musica e disegno dal vivo.Durante il live, Giancane suonerà i suoi brani mentre Zerocalcare disegnerà in tempo reale, proiettando le sue opere su un grande schermo. Questo connubio tra musica e disegno racconta visivamente le storie e le emozioni trasmesse dalle canzoni di Giancane, creando una sinergia perfetta tra i due artisti, frutto di una visione condivisa della vita e delle cose. È stato Giancane, infatti, a introdurre Zerocalcare nel mondo del cartone animato anni fa, chiedendogli di realizzare il video disegnato per una delle sue canzoni.Giancarlo Barbati, conosciuto come Giancane, è un ex componente del celebre gruppo romano Il Muro del Canto. Con due album all'attivo, "Una vita al top" (2016) e "Ansia e Disagio" (2017), Giancane ha creato un linguaggio musicale riconoscibile, caratterizzato da una cruda espressività, un'ironia nichilista e un tocco grottesco. La sua musica ha anche fatto da colonna sonora alla serie animata "Strappare lungo i bordi", scritta e diretta da Zerocalcare, consolidando un sodalizio iniziato nel 2018 con il video del brano "Ipocondria" (feat. Rancore).Zerocalcare, pseudonimo di Michele Rech, è uno degli autori più acclamati del panorama fumettistico italiano e internazionale. Con numerosi libri all'attivo, tra cui "La profezia dell'armadillo", "Kobane Calling", e "Scheletri", ha saputo raccontare le paure e le speranze di un'intera generazione. Negli ultimi anni, Zerocalcare ha anche scritto, diretto e doppiato due serie animate per Netflix, "Strappare lungo i bordi" (2021) e "Questo mondo non mi renderà cattivo" (2023), riscuotendo un grande successo di pubblico e critica.L'evento, presentato da Bass Culture, si terrà venerdì 5 luglio alle ore 21 presso l'Eremo Club di Molfetta. I biglietti sono disponibili su Dice e Ticketone. Questa rappresenta un'occasione imperdibile per vedere due grandi talenti del panorama artistico italiano collaborare in un live che promette di essere emozionante e coinvolgente.Non mancate a questa serata straordinaria dove musica e arte si incontrano sullo stesso palco, regalando al pubblico un'esperienza indimenticabile.