Serie C: il Foggia acquista il portiere Victor De Lucia dalla Feralpi Salò

Il Foggia ha acquistato il portiere Victor De Lucia 28 anni a titolo definitivo dalla Feralpi Salò per il prossimo campionato di Serie C. Ha firmato il contratto fino al 30 giugno 2026. Nella scorsa stagione ha disputato 38 partite nella Virtus Entella nel girone B di Serie C. Nella sua carriera ha giocato nella Virtus Entella, nel Frosinone, nella Feralpi Salò, nel Bari, nel Catanzaro, nel Taranto, nel Latins, nel Parma Under 19 e nel Fondi. Ha dichiarato: “Arrivare a Foggia significa molto per me. Questo club ha una tradizione importante e sono felice di farne parte. Sono impaziente di conoscere i miei nuovi compagni di squadra”. E’ molto bravo nei pali e nelle uscite e sarà certamente un ottimo rinforzo per i pugliesi nella prossima stagione.