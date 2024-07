Serie C: il Foggia acquista l'attaccante Simone Ascione dal Venezia

Ascione ha dichiarato: “Sono contento di essere arrivato in una realtà importante come il Foggia. Cercherò di raggiungere risultati importanti con questa squadra”. Il calciatore sarà certamente un rinforzo importante per l’ attacco del Foggia, che nella prossima stagione cercherà di qualificarsi per i Play Off.

- Il Foggia ha acquistato l’ attaccante Simone Ascione 19 anni a titolo temporaneo dal Venezia per il prossimo campionato di Serie C. Il calciatore ha firmato un contratto con i dauni fino al 30 giugno 2025. Nella corsa stagione il giocatore ha disputato 34 partite e realizzato 6 reti nell’ Angri nel girone H di Serie D. Nella sua carriera ha giocato nel Venezia, nell’ Angri nel Venezia Primavera, nelle squadre giovanili del Vicenza e nel Victoria Marra.