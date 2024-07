Carovigno festeggia il suo campione: Paolo Monna ritorna con il bronzo olimpico

CAROVIGNO – Strette di mano, abbracci e lacrime di gioia hanno riempito la piazza di Carovigno, dove l'intera comunità ha accolto con entusiasmo il suo "campione". Paolo Monna, il 26enne tiratore di Carovigno, è stato accolto con una festa a sorpresa per celebrare la sua medaglia di bronzo nella gara di pistola 10 metri all'Olimpiade di Parigi.La festa, organizzata in piazza, ha visto la partecipazione degli sbandieratori del paese, simbolo della tradizione e della gratitudine della cittadinanza verso Monna. "È un’emozione unica per me. Davvero ringrazio tutti per questa accoglienza", ha dichiarato Paolo Monna appena arrivato. "Sicuramente è un traguardo importantissimo. Spero che possa essere di esempio per tutti i ragazzini che sono qui a festeggiare con me. Dedico questa medaglia a tutta la mia gente".Il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, ha raccontato all’ANSA l’emozione vissuta dalla comunità: “Domenica si è scritta la storia, la storia del tiro a segno nazionale e questa fantastica storia ha come protagonista la nostra città, la nostra Carovigno, il nostro campione Paolo Monna. Tutti abbiamo vissuto con tanta emozione quello che è accaduto domenica mattina e ancora una volta è venuto fuori l’orgoglio carovignese e le tante manifestazioni di affetto per un nostro ragazzo, campione olimpico, lo dimostrano”.Il sindaco ha sottolineato come il successo di Monna sia il risultato di "fatica, concentrazione, rinunce, talento e tanto allenamento", elementi che devono essere presi come esempio da tutti, specialmente dai giovani che si affacciano allo sport. "Questo è quello che Paolo ha fatto domenica. Un esempio per tutti i giovani", ha concluso Lanzilotti.La medaglia di bronzo di Paolo Monna non è solo un traguardo personale, ma un simbolo di dedizione e impegno che ha ispirato l’intera comunità di Carovigno e oltre. La celebrazione del ritorno del campione olimpico è stata un momento di grande orgoglio e unità per il paese, che ha dimostrato il suo affetto e sostegno a uno dei suoi figli più illustri.