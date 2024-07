SSC Bari: stasera Di Cesare darà l'addio al calcio giocato

La partita con la compagine campana, la cui tifoseria è gemellata con quella biancorossa, sarà preceduta dalla consegna di un riconoscimento a Di Cesare per la lunga militanza nella SSC Bari iniziata nella stagione sportiva 2018-2019, quando l'ex difensore centrale di Torino e Parma riparti dalla Serie D con il Galletto precipitato nei dilettanti per gli effetti giuridici legati al fallimento del FC Bari 1908.





Dopo la gara di stasera, Di Cesare passerà definitivamente dietro la scrivania nel ruolo di Vice Direttore Sportivo del Bari per coadiuvare l'attuale DS Giuseppe Magalini nel mercato del club biancorosso.

NICOLA ZUCCARO - Serata d'onore per Valerio Di Cesare. Il 41enne ex capitano biancorosso, e artefice della salvezza del Bari nello scorso campionato, darà l'addio al calcio giocato nell'amichevole organizzata dalla società biancorossa con la Salernitana in programma al San Nicola a partire dalle 20.30 di mercoledì 31 luglio.