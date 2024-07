Tango Passion: a Palazzo Beltrani la sensualità della danza argentina per eccellenza

Lo spettacolo Tango Passion celebra la bellezza, l’intensità e l’eleganza di questa danza con un cast d’eccezione, spettacolo imperdibile per tutti gli amanti dell'arte e della musica dal vivo.



TRANI - A pochi giorni dall'attesissima nuova edizione dell’International Trani Tango (11 - 14 luglio) la direzione artistica della kermesse presenta lo spettacolo Tango passion, martedì 9 luglio alle ore 21 nella magica cornice di Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani, 51, Trani).Organizzato dalla Città di Trani in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese e con la produzione di InMovimento, lo spettacolo porta sul palco i maestri Vito Raffanelli e Giorgia Rossello, Valentina Guglielmi e Miky Padovano, Gabriella Todisco e Michele Lobefaro, tre coppie di talentuosi ballerini che si alterneranno in vorticose coreografie accompagnati dall’orchestra FlirTango, composta da eccellenze della musica mondiale: il bandoneonista e ballerino argentino Mariano Navone, la pianista italiana Alessia Rorato, Natalia Meyer, cantante e chitarrista uruguaiana e dalla violinista spagnola Carla Mulas González. Nessun ballo è passionale come il tango in cui ritmo e carattere si fondono in un elegante gioco di provocazioni e sguardi.