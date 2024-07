Taranto, arrestati due uomini per detenzione abusiva di armi e spaccio di droga

TARANTO - In un appartamento di Taranto, utilizzato abusivamente come salone da barbiere, i carabinieri hanno scoperto una pistola mitragliatrice di fabbricazione israeliana calibro 7,65 nascosta in un baule pieno di addobbi natalizi, oltre a diverse dosi di cocaina trovate in un borsello. L'operazione ha portato all'arresto di un 38enne e di un 42enne, quest'ultimo già noto alle forze dell'ordine.

Dettagli dell'operazione

I carabinieri, sospettando l'esistenza di un'attività di barbiere senza le dovute autorizzazioni, sono intervenuti nell'abitazione. All'interno, hanno trovato il 38enne intento a sistemare gli strumenti da barbiere. Nel borsello dell'uomo sono stati rinvenuti 15 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi.

La scoperta dell'arma

Durante la perquisizione, avvenuta all'arrivo del 42enne, proprietario dell'abitazione, i militari hanno scoperto una pistola mitragliatrice con due caricatori pronti all'uso e munizionamento inserito, nascosta tra gli addobbi natalizi in un baule.

I reati contestati

I due uomini sono stati arrestati per concorso nei reati di detenzione abusiva di arma e munizioni da guerra, ricettazione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.