Taranto, incontro a Palazzo di Città per il potenziamento dei servizi di accoglienza dei crocieristi

TARANTO - Nel pomeriggio di ieri, a Palazzo di Città, si è tenuto un importante incontro volto a migliorare i servizi di accoglienza per i crocieristi che si imbarcano dal Porto di Taranto. L'evento ha seguito il successo del doppio accosto della Mein Schiff 5 e della Costa Fascinosa, avvenuto domenica scorsa, che ha visto il porto e la città ospitare circa 6.000 passeggeri tra imbarchi, sbarchi e transiti.

Partecipanti all'incontro

L'incontro, convocato dal Sindaco Rinaldo Melucci, ha visto la partecipazione di diverse figure chiave:

Gianni Azzaro , Vice Sindaco con deleghe allo Sviluppo Economico, Turismo e Sport.

, Vice Sindaco con deleghe allo Sviluppo Economico, Turismo e Sport. Sergio Prete , Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. Roberto Settembrini , Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

, Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. Matteo Orsolini , Capitano di Corvetta, in rappresentanza del comandante della Capitaneria di Porto, C.V. (CP) Rosario Meo.

, Capitano di Corvetta, in rappresentanza del comandante della Capitaneria di Porto, C.V. (CP) Rosario Meo. Raffaella Del Prete, General Manager della Taranto Cruise Port.

Obiettivi dell'incontro

L'incontro si è focalizzato su due principali obiettivi:

Identificare Punti di Forza e Criticità: Analizzare i punti di forza e le criticità legate al turismo crocieristico nel porto e nella città di Taranto, considerando l'inizio della stagione crocieristica. Rafforzare il Sistema di Accoglienza: Rafforzare la sinergia tra gli stakeholder portuali, inclusi l'AdSP, la Capitaneria di Porto e le forze di Polizia, insieme all'Amministrazione Comunale. Questa collaborazione è essenziale per migliorare l'accoglienza dei crocieristi e superare le criticità riscontrate negli scali precedenti.

Progetti futuri

Durante i prossimi scali, la Taranto Cruise Port implementerà diversi accorgimenti per rendere più agevoli e veloci le procedure di imbarco. L'obiettivo è permettere ai crocieristi di raggiungere più rapidamente il terminal e la nave, iniziando la propria vacanza senza ritardi.

Conclusioni

L'incontro di ieri rappresenta un passo significativo verso il miglioramento dell'esperienza dei crocieristi che transitano per il Porto di Taranto. Grazie alla collaborazione tra le istituzioni e gli operatori del settore, Taranto mira a diventare una destinazione sempre più accogliente e efficiente per il turismo crocieristico. Le autorità locali e portuali continueranno a lavorare insieme per garantire che ogni visita sia un’esperienza positiva per i passeggeri, promuovendo al contempo lo sviluppo economico e turistico della città.