Bari, caccia al pirata della strada sul Lungomare

BARI - La polizia è attivamente impegnata nella ricerca del pirata della strada che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha investito un ragazzo sul lungomare di Bari, all’altezza di Largo Giannella. L'incidente è avvenuto mentre il giovane stava attraversando sulle strisce pedonali.

Secondo le testimonianze, l'uomo alla guida di uno scooter ha perso l'equilibrio e, cadendo a terra, si è rapidamente rialzato, risalendo in sella e fuggendo senza prestare soccorso alla vittima.

La caccia all'uomo

La polizia, grazie agli elementi forniti dai numerosi testimoni presenti sul luogo, è sulle tracce del responsabile. Le autorità stanno raccogliendo tutte le informazioni possibili per identificare il pirata della strada.

Le condizioni della vittima

Fortunatamente, il giovane investito non è in gravi condizioni. È stato trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari per accertamenti, ma le sue condizioni sono stabili.

L’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini, e le forze dell'ordine stanno intensificando i controlli nella zona per garantire maggiore sicurezza e trovare il responsabile dell'incidente.

La polizia invita chiunque abbia ulteriori informazioni a contattare le autorità per contribuire alle indagini e assicurare il colpevole alla giustizia.