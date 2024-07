Bari, domani Rudy Zerbi e Plastic Free ripuliscono dai rifiuti la spiaggia di Pane e Pomodoro

BARI - Domani, domenica 7 luglio, a partire dalle ore 9:30, i volontari di Plastic Free Onlus ripuliranno Pane e Pomodoro, la spiaggia più amata dai baresi. E con loro un ospite speciale: Rudy Zerbi, critico musicale, conduttore radiofonico e televisivo, DJ e produttore discografico. L’evento, organizzato da Plastic Free, impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica e micro plastiche, ha ricevuto anche il patrocinio gratuito del Comune di Bari. Amiu Puglia, invece, collaborerà rifornendo i volontari con materiale utile alla raccolta, oltre al supporto extra per il ritiro e lo smaltimento dei sacchi.L’iniziativa, che vuole sensibilizzare le persone a rispettare l’ambiente e lasciare le spiagge sempre pulite e prive di rifiuti, si terrà grazie anche il prezioso supporto di Oppo Italia, brand leader mondiale di smartphone. Ad affiancare nella pulizia del litorale l’onda blu di Plastic Free, a cui parteciperà anche il fondatore e presidente della onlus, Luca De Gaetano, ci saranno i ragazzi di Ikemana Bari, i volontari Legambiente e alcuni detenuti del carcere minorile di Bari coordinati dall’associazione Seconda Chance.L’appuntamento per la pulizia ambientale di Pane e Pomodoro è domani alle ore 9:30 e avrà durata di circa due ore, il materiale utile per la raccolta sarà fornito sul posto, bambini e amici a quattro zampe sono i benvenuti. Si raccomandano una borraccia d’acqua fresca, un cappellino, un costume da bagno, la protezione solare e tanta allegria.La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi ai fini assicurativi. Per farlo basta andare su www.plasticfreeonlus.it/eventi selezionando città ed evento.