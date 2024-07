Tennis: Matteo Berrettini vince il torneo di Kitzbuhel

Nel secondo set il match è stato equilibrato fino al 3-3, poi l’ italiano con il dritto e le demivolèè si è aggiudicato l’ incontro e questo torneo. Berrettini ha dichiarato: “Sono molto contento e molto stanco, ringrazio la mia famiglia e il mio staff. Ho giocato abbastanza bene, Gaston è stato un avversario abbastanza difficile da affrontare, ho meritato di vincere la finale e il torneo”.





Berrettini è il numero 40 al mondo nella Classifica ATP e continuerà ad allenarsi con determinazione per prepararsi agli Us Open che si disputeranno dal 26 agosto all’ 8 settembre.

- Matteo Berrettini ha vinto il torneo ATP 250 di Kitzbuhel in Austria, prevalendo in finale in due set, 7-5 6-3 sul francese Hugo Gaston. Per il romano è il terzo titolo nel 2024 dopo i successi nei tornei di Marrakech e Gstaad. Nel primo set Berrettini ha proposto un gioco molto veloce e con il servizio ha superato Gaston.