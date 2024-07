Tornano gli appuntamenti estivi a Borgo Egnazia

SAVELLETRI DI FASANO – Borgo Egnazia celebra l’estate pugliese con una serie di appuntamenti nel ricco calendario delle Feste del Borgo. Questi eventi annuali sono diventati una tradizione imperdibile per gli ospiti del Borgo e i visitatori, offrendo un'esperienza autentica e coinvolgente nel cuore della Puglia. Le Feste del Borgo sono un omaggio alla cultura e alle tradizioni locali, con un programma ricco di eventi che celebrano la bellezza e la vivacità del territorio.Ogni fine settimana, le vie e la Piazza di Borgo Egnazia si animano con musica, danze, spettacoli e degustazioni di prodotti tipici, trasformando il Borgo in un luogo magico e suggestivo. Sabato 27 Luglio, il Borgo renderà omaggio a “La Cavalcata di Sant’Oronzo” , evento tradizionale in cui un corteo di cavalli e cavalieri, adornati da caratteristiche uniformi ricamate a mano, sfilerà per i vicoli e la Piazza del Borgo. Accompagnata dal ritmo della pizzica, la cavalcata sarà arricchita da un’esperienza culinaria a base di piatti tipici della cultura locale.Sabato 3 agosto, invece, i balconi e le terrazze del Borgo saranno animate dalla festa “L’Amore e il Corteggiamento”, in cui artisti e menestrelli narreranno storie e serenate, creando visioni di un passato custodito e tramandato attraverso scritti e poesie.Con “Le Stelle”, la notte di San Lorenzo verrà celebrata nella Piazza del Borgo con una cena tradizionale pugliese e le danze tipiche della cultura locale. Artisti e musicisti narreranno storie di pianeti e costellazioni, arricchendo con magica creatività la pioggia di stelle del 10 agosto.Il “Ferragosto” è invece una celebrazione totale della libertà in chiave pugliese: i canti e le danze popolari, assieme ai vini del territorio e ai drink preparati con ingredienti locali, scalderanno gli animi e avvolgeranno la Piazza del Borgo di luci e colori la sera del 16 agosto.La sera del 24 agosto, Borgo si trasformerà in un palcoscenico all’aperto con “Giochi di una volta e artisti di strada”: spettacoli di fuoco, acrobazie e bancarelle riempiranno la Piazza del Borgo, mentre cuochi e massaie locali prepareranno piatti tipici da gustare in compagnia.Inoltre, per chi vuole assaporare i profumi e il rumore del mare, Cala Masciola – il beach club di Borgo Egnazia aperto tutti i giorni a pranzo e a cena – offre alcuni eventi speciali, come “Sapore di Mare”, il barbecue del venerdì sera in riva al mare in cui la convivialità tipica pugliese incontra la ricca selezione del pescato del giorno, e “Tra Musica e Mare”, una cena a base di pesce fresco e specialità locali che, accompagnata da un piacevole sottofondo di musica dal vivo, sarà protagonista dei martedì e delle domeniche estive.Infine, per gli amanti della cucina vegetariana, al ristorante La Calce si potranno assaporare piatti che raccontano la tradizione gastronomica pugliese legata alla cultura contadina prevalentemente vegetale, conciliando antiche e nuove tecniche di preparazione per un percorso gastronomico che esprime gusto e benessere.