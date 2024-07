Promozione della Cultura nei Voli Pugliesi: Siglato il Protocollo d’Intesa tra Aeroporti di Puglia e MICExperience Rete d’Imprese*

MESAGNE - Poco più di un mese dopo l'inaugurazione della mostra 'G7: Sette secoli di Arte Italiana' al Castello Normanno Svevo di Mesagne, Aeroporti di Puglia e MICExperience Rete d’Imprese hanno firmato un Protocollo d’Intesa per promuovere l'arte, la cultura e migliorare l'esperienza dei passeggeri negli aeroporti pugliesi.Grazie a questa collaborazione, i passeggeri in arrivo e in partenza dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia potranno beneficiare di una riduzione sul prezzo del biglietto della mostra presentando il proprio titolo di viaggio. I vantaggi si estendono anche ai possessori di The Airport Pass, che dovranno mostrare la tessera, e ai dipendenti di Aeroporti di Puglia, che potranno presentare il tesserino d'identificazione all'ingresso della mostra.Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia, ha dichiarato: “Sono convinto che arte e cultura siano motore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale di un territorio. Per questo, Aeroporti di Puglia da tempo sostiene iniziative di questo genere che valorizzano le eccellenze locali e rafforzano il legame tra il nostro territorio e il resto del mondo. Il G7 che si è tenuto il mese scorso in Puglia è stato una vetrina d’eccezione per la nostra regione ed è bene che sul solco di questo successo Mesagne ospiti questa mostra. Con il nostro sostegno, vogliamo ribadire il nostro impegno a promuovere l’arte e la cultura e sono convinto che i passeggeri in transito dai nostri aeroporti accoglieranno il nostro invito a visitare la mostra.”La mostra, aperta fino al 30 novembre, presenta 51 opere provenienti da musei, gallerie statali e collezioni private italiane e straniere, coprendo un arco temporale dal XIV al XX secolo. Tra gli artisti in esposizione ci sono Leonardo da Vinci, Raffaello, Perugino, Artemisia Gentileschi, Guido Reni, Canova, Canaletto, De Nittis e Burri.Pierangelo Argentieri, presidente di Micexperience Rete d’Imprese, ha aggiunto: “Un’azione concreta per sostenere l’arte, la cultura e l’esperienza che vedono protagonisti sette secoli di arte italiana. La Rete d’Imprese Micexperience ha siglato un accordo con Aeroporti di Puglia per promuovere la cultura e l’arte mediante delle opportunità che tutti i viaggiatori in transito da e per gli aeroporti della Puglia potranno cogliere. Un esempio virtuoso di sistema pubblico-privato, con i territori che si mettono insieme al sistema infrastrutturale pubblico della Regione Puglia, come sono i nostri aeroporti, tra i migliori del Sud Italia e forse dell’intera rete nazionale.”Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti nella promozione della cultura pugliese, offrendo ai viaggiatori un’opportunità unica di immergersi nell'arte italiana e scoprire le bellezze storiche e artistiche della regione.