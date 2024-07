Il 27 e 28 luglio arriva il Carnevale Estivo di Vitigliano e Santa Cesarea Terme

SANTA CESAREA TERME - Il cartellone di eventi estivi del comune di Santa Cesarea Terme prosegue spedito con gli appuntamenti del 27 e 28 luglio, rispettivamente in piazzetta degli Angeli a Vitigliano e in piazzale delle Terme a Santa Cesarea Terme: qui, a partire dalle ore 19.30, prenderà vita il Carnevale Estivo.Maschere, carri, musica e divertimento per grandi e piccini faranno rivivere l’emozione della 46esima edizione del Carnevale di Vitigliano +1 anche in piena estate. Vi aspettano un tripudio di colori e tradizioni: sabato 27, a Vitigliano, si comincia con l’esposizione dei carri allegorici che hanno sfilato durante la passata edizione e poi tanti giochi per i bambini, stand gastronomici e balli, mentre domenica 28 l’evento si sposta a Santa Cesarea Terme con la mostra dei carri in una cornice di festa.All’iniziativa, a cura dell’associazione Vitillianum e con il patrocinio del Comune e delle Terme di Santa Cesarea, si aggiunge un +1 in memoria di Pasquale Guida, noto organizzatore di eventi e gestore del Caicco che ha perso la vita recentemente in un incidente stradale. Alla sua memoria è quindi dedicata questa speciale edizione del Carnevale, tra sorrisi, coriandoli, colori, per ricordare con gioia chi ha dato così tanto alla movida cesarina e in particolare a questa manifestazione che si inserisce nel circuito dei 19 carnevali più importanti di Puglia.