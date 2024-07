Nel secondo set c’è stato un grande equilibrio fino al 3-3, poi Fognini con i pallonetti e il rovescio si è aggiudicato il match. Il tennista italiano ha dichiarato: “Ho bei ricordi qui a Gstaad, sono pronto a dare il massimo per continuare a vincere”.





Il finlandese Otto Virtanen ha superato 6-1 6-4 il portoghese Jaime Faria. Il kazako Denis Yevseyev ha sconfitto 4-6 6-4 6-3 il francese Manuel Guinard. Il croato Duje Ajdukovic ha battuto 7-6 6-3 lo spagnolo Alejandro Moro Canas.

Nel primo turno del torneo ATP 250 sulla terra rossa di Gstaad in Svizzera, Fabio Fognini ha vinto 6-4 6-3 in un’ora e 20 minuti contro il francese Titouan Drouguet e si è qualificato per il secondo turno. Nel primo set il ligure ha proposto un gioco molto veloce e ha prevalso con il servizio sull’ avversario.