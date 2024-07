'Evviva Maria 'di Conversano è campione regionale della Puglia nella guida Street Food 2025 di Gambero Rosso

ROMA - La nuova guida Street Food 2025 è stata presentata ieri, 15 luglio, a Palazzo Brancaccio a Roma, ed è ora disponibile in libreria (anche online) e sullo store di Gambero Rosso. Questa edizione, la decima della guida, rappresenta un decennio in cui Gambero Rosso ha raccontato l'evoluzione contemporanea del cibo di strada in Italia.Si legge sulla Guida: “Star dell'offerta le ottime orecchiette, che la chef propone nella sua versione "di Conversano" più grandi delle baresi, e si possono assaggiare con cime di rapa, stagionali come il ragù con vitello, carciofi e pecorino. Merita il viaggio anche il calzone con tonno, cipolla e olive. Non manca qualche succulento piatto, dalle polpette al sugo a trippa con fagioli e straccetti alla pizzaiola. Tutto servito in contenitori da asporto.”Con oltre 639 indirizzi, la guida è il frutto di una rigorosa selezione basata su qualità, prezzo giusto e radici popolari da preservare, includendo anche attività innovative e non tradizionali. La lista dei venti Campioni Regionali di quest'anno è un melting pot di attività migranti, innovazione e coraggio nel proporre tradizioni altrui, dimostrando l'apertura e la curiosità degli italiani verso il cibo di strada.