Calciomercato: il Lecce acquista il difensore canadese Lino Aklil dal Montpellier

Nella sua carriera Aklil ha giocato nel Montpellier e nel Montpellier Under 19. Inoltre è stato titolare per 3 gare nel Canada Under 17 e per 5 match nell’ Algeria Under 16. E’ alto 1, 75, abile nel gioco di testa e spesso si inserisce in area di rigore poiché spesso tenta di sorprendere le squadre avversarie con buone conclusioni di sinistro da fuori area.



Il responsabile dell’ area tecnica dei pugliesi Pantaleo Corvino ha dichiarato: "Aklil è un difensore veloce e determinato, sono certo che farà bene nel Lecce”. Il giocatore ha detto: “ Sono felice di essere arrivato in Puglia, voglio ottenere risultati importanti con questa squadra”. Aklil sarà certamente un rinforzo di qualità per il prossimo campionato di Serie A del Lecce.

- Il Lecce ha acquistato il difensore canadese Lino Aklil 18 anni a titolo definitivo dal Montpellier. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con i salentini. Nella scorsa stagione ha disputato 20 partite nel Montpellier in Serie A in Francia.