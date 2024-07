Torneo di Umago: Lorenzo Musetti vola in semifinale, Lorenzo Sonego eliminato

FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale del torneo ATP 250 sulla terra rossa di Umago in Croazia, Lorenzo Musetti ha vinto in tre set 5-7 6-3 6-0 contro il serbo Dusan Lajovic e si è qualificato per la semifinale. Nel primo set sul 5-5 il serbo ha strappato il servizio al toscano e ha trionfato in questa fase di gara. Nel secondo set Musetti ha proposto un gioco veloce e con il lob ha concluso bene questo momento cruciale dell’ incontro. Nel terzo set è stata netta la supremazia dell’ italiano che si è aggiudicato il match. In semifinale Musetti sfiderà il ceco Jakub Mensik che ha superato 6-0 6-4 il taiwanese Chen Hsin Tseng. Lorenzo Sonego è stato eliminato 6-4 2-6 7-6 dall’ argentino Francisco Cerundolo. Nel primo set Cerundolo con il servizio e i top spin è riuscito a prevalere sul piemontese. Nel secondo set Sonego ha dominato con le demivolèè e il rovescio. Nel terzo set il match è stato equilibrato fino al 6-6, necessario il tie-break dove l’ argentino con i passanti incrociati ha vinto l’ incontro. Il russo Andrej Rublev ha sconfitto 5-7 6-3 6-2 l’ ungherese Fabian Marozsan.