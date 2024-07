Torneo di Umago: Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti volano ai quarti di finale, Flavio Cobolli e Fabio Fognini eliminati

FRANCESCO LOIACONO - Negli ottavi di finale del torneo ATP 250 sulla terra rossa di Umago in Croazia, Lorenzo Sonego ha vinto 7-5 6-1 contro il francese Alexandre Muller e si è qualificato per i quarti di finale. Nel primo set il francese si è portato in vantaggio 5-4, ma il piemontese con carattere, determinazione e i pallonetti è riuscito a rimontare e a prevalere su Muller. Nel secondo set l’ italiano ha dominato con il servizio le demivolèe e il dritto e si è aggiudicato il match. Sonego sfiderà nei quarti di finale l’ argentino Francisco Cerundolo che ha superato 6-3 6-4 il croato Matej Dodig. Lorenzo Musetti ha battuto 6-4 6-3 l’ argentino Marco Trungelliti. Nel primo set il toscano si è imposto con i colpi molto precisi da fondo campo. Nel secondo set Musetti ha avuto qualche difficoltà sui lob di Trungelliti, ma con i passanti incrociati ha vinto l’ incontro. Flavio Cobolli è stato eliminato 7-6 7-6 dal serbo Dusan Lajovic. Fabio Fognini ha perso 6-1 6-0 contro il taiwanese Chun Hsin Tseng.