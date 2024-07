Centauro morto in via Gentile: arrestato 71enne

BARI - È il 71enne Francesco Milella l'uomo arrestato dalla Polizia Locale con l'accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga e dall'omissione di soccorso, per aver causato la morte di Giovanni Vittore, il 21enne tragicamente scomparso domenica pomeriggio in via Gentile.

Milella è stato rintracciato nella sua abitazione di Sannicandro e attualmente si trova in carcere. Secondo le ricostruzioni, una spericolata inversione a U effettuata dal 71enne ha causato il tragico incidente. Dopo la caduta a terra, Milella si è rialzato, ha visto il giovane a terra, ma è scappato senza prestare soccorso.

Le indagini in corso dovranno stabilire se tra le due moto vi sia stato anche un contatto fisico. Entrambi i veicoli, lo scooter bianco di Milella e quello di Giovanni, sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti. Durante l'interrogatorio, Milella ha dichiarato: "Ero spaventato e sono andato via". Tuttavia, un suo intervento avrebbe potuto salvare la vita del giovane Vittore, consentendo ai soccorsi di arrivare tempestivamente sul luogo dell'incidente.

Questa mattina alle 10, nella chiesa di San Marco, si terranno i funerali di Giovanni Vittore, un momento di dolore e riflessione per l'intera comunità.