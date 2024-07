Il Lecce perde 2-1 l' amichevole con il Galatasaray

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha perso 2-1 l’ amichevole contro il Galatasaray alla “Raffelsen Arena” di Linz in Austria. Nel primo tempo al 7’ Krstovic dei salentini è andato vicino al gol. Al 9’ il Galatasaray è passato in vantaggio con Ziyech, tocco di sinistro. Al 12’ Mertensdei turchi ha sfiorato la rete. Al 22’ Krstovic del Lecce non è riuscito a schiacciare di testa in porta. Al 35’ Rafia dei pugliesi non ha concretizzato una buona occasione. Al 40’ il Galatasarayha raddoppiato per merito di Zaha con una conclusione di destro. Nel secondo tempo al 9’ Dorgu dei giallorossi pugliesi per pochissimo non è riuscito a segnare. Al 34’ Icardi dei turchi è andato vicinissimo al terzo gol. Al 40’ la squadra di Luca Gotti ha accorciato le distanze con Gaspar, girata al volo a porta vuota su cross di Krstovic. Al 91’ Icardi del Galatasaray di sinistro non ha inquadrato la porta. Il Lecce continuerà il ritiro precampionato a Neustfit in Austria fino a domenica 28 Luglio, dopo rientrerà in Puglia e si allenerà per la gara del secondo turno di Coppa Italiache i salentini giocheranno lunedì 12 agosto alle 18,30 al “Via del Mare” contro la squadra che vincerà l’ incontro del primo turno tra la Torres e il Mantova che invece si disputerà il 4 agosto.