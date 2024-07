Traffico di droga: 17 persone accusate di spaccio nel Brindisino

MESAGNE – Diciassette persone sono state accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi. La misura è stata eseguita dagli agenti del commissariato di Mesagne su richiesta della procura.Il presunto traffico di droga avrebbe coinvolto vari centri della provincia di Brindisi, tra cui Mesagne, Torre Santa Susanna e Cellino San Marco. Le indagini hanno rivelato una rete organizzata di spaccio che operava in queste località, causando allarme e preoccupazione tra i residenti.Le autorità hanno intensificato le operazioni di controllo e monitoraggio nel tentativo di contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, che continua a rappresentare una minaccia significativa per la sicurezza e il benessere della comunità locale.