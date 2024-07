Serie B 2024-25: il Bari esordirà contro la Juve Stabia

Quattro giorni più tardi, il Bari sarà ricevuto dalla Sampdoria nell'incontro in programma al Marassi il 31 agosto. Le date precedentemente menzionate potrebbero subire variazioni per la calendarizzazione degli anticipi e dei posticipi della prime tre giornate del torneo cadetto 2024-2025.

Dopo il confronto interno con la matricola campana - vincitrice il Girone C della Serie C 2023-2024 - il Bari farà visita al Modena nella gara programmata per sabato 24 agosto. Ai primi due confronti con avversari "abbordabili" per i Galletti, seguiranno altrettanti confronti impegnativi. Il primo sarà mercoledì 27 agosto 2024 al San Nicola con il Sassuolo. La compagine emiliana, proveniente dalla Serie A, impreziosirà il primo turno infrasettimanale interno di questo campionato dei biancorossi.