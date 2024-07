Tragedia al Lido Tabù di Porto Cesareo: muore un 70enne per un malore

PORTO CESAREO (LE) - Una giornata di relax si è trasformata in tragedia al Lido Tabù di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Un uomo di 70 anni, originario di Brindisi, ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre si trovava in acqua.

La dinamica dei fatti

La vittima stava cercando sollievo dal caldo torrido immergendosi nel mare, quando improvvisamente si è sentita male. L'uomo si è accasciato, destando immediata preoccupazione tra i bagnanti e il personale del lido.

Il tentativo di soccorso

I primi a intervenire sono stati i bagnini dello stabilimento balneare, che hanno subito portato il 70enne a riva. In attesa dell'arrivo dei soccorsi del 118, i bagnini hanno tentato di rianimare l'uomo utilizzando il defibrillatore in dotazione al lido. Purtroppo, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

L'arrivo dei soccorsi

All'arrivo dei sanitari del 118, è stato constatato il decesso del 70enne. Le cause esatte del malore sono ancora da chiarire, ma è probabile che il caldo estremo possa aver contribuito a peggiorare le condizioni di salute della vittima.

Il cordoglio della comunità

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e i presenti al lido, che hanno assistito impotenti alla tragedia. Numerosi messaggi di cordoglio sono stati espressi per la famiglia della vittima, originaria di Brindisi.