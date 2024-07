Tragedia al porto di Monopoli: 71enne perde la vita dopo essere finito in acqua con la sua auto

MONOPOLI – Una tragedia ha colpito la comunità di Monopoli all'alba di oggi, quando un uomo di 71 anni ha perso la vita dopo essere finito con la sua auto nelle acque del porto. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso da parte di un giovane passante e del personale del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, e le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a recuperare la vettura dal fondale. La Capitaneria di Porto sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto, e non si esclude l'ipotesi di un gesto volontario.