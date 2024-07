Roberta Tondini tra le 100 Donne di Successo del 2024 scelte da Forbes Italia

Un riconoscimento prestigioso per Roberta Tondini, CEO del brand Studio Tondini, tra le 100 Donne di Successo scelte da Forbes Italia. Il magazine di cultura economica più famoso al mondo dedica questa classifica annuale alle figure femminili che hanno contribuito alla crescita del Paese dal punto di vista economico ma anche socioculturale. Tra i nomi spiccano quelli di scienziate, economiste, manager, sportive, imprenditrici, giornaliste, attrici ecc.





Roberta Tondini è stata scelta per l’audace visione imprenditoriale per la sua linea di accessori, che incarna il grande Made in Italy: le borse Studio Tondini sono timeless, funzionali e prestigiose e conquistano il cuore dei clienti anche per il loro ethos. Dietro ogni accessorio del brand si rivelano moderne muse ispiratrici: donne che si districano con grande grinta e col sorriso nei meandri di una vita a tutto tondo, piena, anche di sfide rilevanti.





Il desiderio più grande dell’imprenditrice e designer Roberta Tondini è che ogni donna riesca a raggiungere il successo che desidera. Lo racconta Roberta, già avvocato a livello internazionale: “È sicuramente insolito passare da un mondo di tanto rigore come quello legale ad un mondo di grande estetica e bellezza come quello della moda. Spero fortemente che la mia ‘storia anomala’ possa essere di ispirazione perché le tante donne che hanno uno o più sogni nel cassetto trovino modo di seguirli.”