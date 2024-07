Tragedia a Bellaria Igea Marina: 70enne bitontino muore mentre nuota

BELLARIA IGEA MARINA - Bellaria Igea Marina è stata teatro di una tragedia il 31 luglio, quando un uomo di 70 anni, originario di Bitonto, è deceduto mentre si trovava in vacanza con la moglie e un gruppo organizzato.Secondo le testimonianze, la vittima è stata vista nuotare a circa 40 metri dalla riva prima di sparire improvvisamente sott’acqua. I soccorsi sono stati immediati: il 70enne è stato rapidamente trasportato a riva, dove sono stati tentati tutti i possibili interventi per salvarlo, purtroppo senza successo.L'uomo si trovava a Bellaria Igea Marina per godersi una vacanza estiva in compagnia della moglie e di un gruppo organizzato. L'episodio ha scosso profondamente la comunità locale e i presenti, lasciando un clima di tristezza e sgomento.Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, ma al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli. La comunità di Bellaria Igea Marina si stringe intorno alla famiglia della vittima, offrendo il proprio sostegno in questo momento di dolore.