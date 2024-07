Incendio a Roma: Vasto rogo vicino alla città giudiziaria di Piazzale Clodio

ROMA - Nel pomeriggio del 31 luglio, un vasto incendio è scoppiato a Roma, nei pressi della città giudiziaria di Piazzale Clodio. L'incendio, ancora attivo, ha richiesto l'intervento di dieci squadre dei vigili del fuoco che stanno lavorando incessantemente per domare le fiamme.Le operazioni di spegnimento sono particolarmente complesse a causa del cambio improvviso della direzione del vento, che ha reso difficile il controllo del rogo. Due elicotteri dei Vigili del Fuoco e uno della Regione Lazio stanno attualmente operando nella parte alta della collina, dove l'incendio è più intenso.L'area più vicina a Piazzale Clodio è al momento sotto controllo, anche se, a scopo precauzionale, alcune abitazioni in via Goiran e via Teulada sono state evacuate. Diverse auto in sosta sono state parzialmente incendiate dalle fiamme.Gli abitanti di Monte Mario, scesi in strada per paura del rogo, hanno raccontato di aver visto una colonna di fumo nera e densa fin dal primo pomeriggio, seguita da esplosioni. "Le fiamme erano già alte dal primo pomeriggio, abbiamo visto la colonna di fumo, nera e densa, e poi udito delle esplosioni. Abbiamo avuto paura e siamo scesi in strada", hanno dichiarato alcuni residenti.La situazione rimane critica e le operazioni di spegnimento continuano, con le autorità locali che monitorano costantemente l'evolversi dell'incendio.