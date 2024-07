Tragedia a Manfredonia: commerciante muore inseguendo un ladro

MANFREDONIA - Un dramma ha scosso la comunità di Manfredonia, nel Foggiano, nella tarda mattinata di oggi. Afzal Muhammad, un commerciante 48enne di nazionalità pakistana, è morto a causa di un malore mentre inseguiva un ladro che aveva rubato della merce dal suo negozio.Il dramma si è consumato verso mezzogiorno. Muhammad, proprietario di un negozio di bigiotteria dove vendeva anche cover per telefoni cellulari, ha sorpreso un giovane mentre rubava della merce. Il ladro, una volta scoperto, è fuggito con il bottino e Muhammad, determinato a recuperare quanto sottrattogli, lo ha inseguito per le vie della città. Tuttavia, durante l'inseguimento, il commerciante si è improvvisamente accasciato al suolo, privo di sensi.Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è giunta un'ambulanza del 118. Nonostante gli sforzi del personale medico, per Muhammad non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore aveva cessato di battere, forse a causa dello sforzo e dell'agitazione del momento.La polizia locale e i carabinieri stanno indagando sull'accaduto. A poca distanza dal corpo di Muhammad, gli investigatori hanno ritrovato la merce rubata, abbandonata durante la fuga del ladro. Sono al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire ulteriori dettagli utili a identificare il responsabile del furto.La morte di Afzal Muhammad ha suscitato profonda commozione e dolore nella comunità locale. Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, si è recato sul luogo del tragico evento per esprimere la sua vicinanza alla comunità pachistana, dichiarando: "La nostra comunità è profondamente colpita da questa perdita. Afzal era un cittadino rispettato e il suo impegno nel lavoro era conosciuto da tutti. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutta la comunità pachistana di Manfredonia."