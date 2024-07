Mostre: a Lecce 'Il tempo sospeso -The suspended time' del fotografo francese Alain Laboile

LECCE - Il bastione Santa Croce del Castello Carlo V di Lecce, recentemente restaurato, apre al pubblico con una mostra tra le più interessanti del panorama internazionale “Il tempo sospeso-The suspended time" del fotografo francese Alain Laboile, sarà visitabile dal 16 luglio al 4 novembre.Organizzata dalla Direzione regionale Musei nazionali Puglia e dal Movimento Culturale Spiragli, l’esposizione mira a far conoscere agli amanti della fotografia d'autore, e non solo, uno dei più talentuosi e apprezzati fotografi contemporanei.“Il tempo sospeso-The suspended time” inaugura lo spazio del Bastione Santa Croce proiettandolo in una dimensione internazionale attraverso l’esposizione delle foto di Laboile immagini intime ed autentiche trasportano lo spettatore in un tempo sospeso.Il talento di Laboile è stato celebrato nel 2012 dal New York Times e da quel momento le sue mostre si sono susseguite in tutto il mondo, fino alla consacrazione ufficiale avvenuta nel 2014 quando la sua raccolta fotografica dal titolo "La Famille" è entrata a far parte del "Musée français de la photographie collection".Durante i mesi di esposizione la fotografia sarà protagonista a Lecce in una dimensione intima e allo stesso tempo internazionale attraverso la sapiente regia del curatore della mostra Peter Bottazzi.Alle ore 11.00 presentazione alla stampa, interverranno: Alain Laboile fotografo francese e protagonista della mostra; l’arch. Francesco Longobardi delegato alla Direzione regionale Musei nazionali di Puglia; l’arch. Pietro Copani direttore del Castello Carlo V di Lecce.Alle ore 16:00 apertura al pubblico. La mostra sarà visitabile sino al 4 novembre acquistando i biglietti in biglietteria ed online sul sito di ticket.it al seguente link:https://www.ticket.it/mostre/abbonamento/biglietto-open-il-tempo-sospeso.aspxInformazioni per il pubblicoApertura ordinaria al pubblico: da martedì a domenica, ore 10:00-20:00Ingresso mostra 13 euroPrevendite circuito ticket.it