Tragedia nel Foggiano: anziana muore in un incidente sulla Strada provinciale 100

FOGGIA – Una tragica collisione ha colpito la comunità locale questa mattina sulla strada provinciale 100, al bivio di Castelluccio, dove una donna anziana ha perso la vita in seguito a un violento schianto tra un furgone e un’auto.

L'incidente

L'incidente è avvenuto all'altezza del bivio di Castelluccio, causando il decesso immediato della donna anziana. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate d'urgenza all'ospedale di Foggia tramite elisoccorso.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno prestato assistenza nei soccorsi e nella messa in sicurezza dell'area. Il personale medico del 118 ha fornito le prime cure ai feriti sul posto prima di trasferirli in ospedale per ulteriori trattamenti.

Investigazioni in corso

Le autorità stanno attualmente indagando per determinare le cause esatte dell'incidente. La dinamica dello schianto è ancora poco chiara, e ulteriori dettagli emergeranno man mano che le indagini proseguono.