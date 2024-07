Grave incidente sulla Locorotondo-Alberobello: 19enne in codice rosso

I fatti

L'incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino. Il giovane, che pare avesse appena terminato il suo turno di lavoro, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere violentemente contro un blocco di cemento posto nei pressi di un passaggio a livello.

Intervento dei soccorsi

L'impatto è stato così violento che il giovane è rimasto intrappolato tra le lamiere del veicolo. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarlo dall'auto.

Trasporto in ospedale

A causa delle gravi ferite riportate, il 19enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche e i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarlo.

Indagini in corso

Le autorità stanno attualmente indagando per determinare le cause esatte dell'incidente. Non è ancora chiaro se il giovane abbia perso il controllo del veicolo a causa di un malore, della stanchezza o di altre circostanze. La dinamica dello schianto è al vaglio delle forze dell'ordine.