Tragedia a Rimini: ritrovato cadavere di un uomo in Piazza Cavour

RIMINI - Questa mattina, Rimini è stata teatro di una tragica scoperta: il cadavere di un uomo di 58 anni, originario di Canosa di Puglia, è stato trovato tra i tavolini di un bar chiuso situato in piazza Cavour. L'uomo è stato identificato grazie alla tessera della Caritas trovata tra i suoi effetti personali.Le autorità intervenute sul posto hanno ipotizzato che la morte sia avvenuta per cause naturali, ma per chiarire ogni dubbio la Procura ha disposto l'autopsia. Gli investigatori stanno raccogliendo tutte le informazioni necessarie per comprendere le circostanze del decesso e verificare se vi siano eventuali responsabilità o fattori esterni coinvolti.La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, che si è stretta intorno al dolore della famiglia dell'uomo. Piazza Cavour, solitamente un luogo vivace e frequentato da residenti e turisti, si è trasformata in un triste scenario di lutto e riflessione.