Sesta edizione di 'Sol dell'Alba', il 19 luglio la presentazione in Fiera del Levante

BARI - Torna l'evento di punta dell'estate di Bisceglie. Il 10 agosto, oltre 70 elementi dell'Orchestra Filarmonica Pugliese accompagneranno il pubblico nel passaggio dalla notte all'albaVenerdì 19 luglio, alle ore 11.30, presso l’Arena del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia (Pad. 107, Fiera del Levante, ingresso Monumentale, Lungomare Starita, Bari), avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione dell’evento Sol dell’Alba - C’era una volta, che gode già del patrocinio della Regione Puglia, oltre che del Ministero della Cultura, Provincia della BAT, Comune di Bisceglie, TPP- Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione, Camera di Commercio Bari e BAT, Confindustria Puglia, Ance Puglia.La manifestazione culturale di punta della città di Bisceglie, in procinto di celebrare la sesta edizione, si è dimostrata in grado di coniugare promozione del territorio, cultura e impresa.In scena, oltre 70 elementi dell'Orchestra Filarmonica Pugliese, compagine riconosciuta dal Ministero della Cultura, accompagneranno gli spettatori nel passaggio dalla notte al giorno. Il teatro Mediterraneo a picco sul mare permetterà di godere di un panorama mozzafiato. Al termine, i Maestri Pasticceri offriranno a tutti i partecipanti caffè e 'sospiro', dolce tipico locale, riconosciuto presidio Slow Food e inserito, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, tra i prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Puglia.I dettagli e le novità della prossima edizione, prevista per il 10 agosto, saranno resi noti nel corso della conferenza stampa, durante la quale interverranno: il Direttore Generale Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia Aldo Patruno, il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, il Presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana, gli organizzatori e i rappresentanti dei Maestri Pasticceri di Bisceglie.Durante i lavori, una degustazione di ‘sospiri’, dolce tipico della città di Bisceglie, sarà offerta da Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi. Un piccolo intrattenimento musicale sarà a cura di Orchestra Filarmonica Pugliese.