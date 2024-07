Tragico epilogo: ritrovata senza vita Antonietta Arcuri, la 76enne scomparsa a Taranto

TARANTO – È stata ritrovata senza vita Antonietta Arcuri, la 76enne di Taranto scomparsa lo scorso 13 luglio. Il cadavere della donna è stato scoperto questa mattina all'interno della sua abitazione, abbandonato tra i rifiuti.La scomparsa della signora Arcuri era stata denunciata dai familiari, facendo scattare immediatamente le ricerche da parte delle Forze dell’Ordine. La tragica scoperta è avvenuta dopo oltre una settimana di speranze e angoscia.La polizia ha trovato il corpo della donna in condizioni di estremo degrado, sommerso dai rifiuti accumulati nella sua casa. L'esatta causa della morte non è ancora stata determinata, ma gli inquirenti stanno indagando per fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato a questo drammatico epilogo.