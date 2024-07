L’orchestra della Notte della Taranta accende la notte del Palasummer di Lecce di giovedì 25 luglio

Di contorno una grande festa d'estate con enogastronomia, artigianato, animazione e giochi per bambini.





Dopo il successo di pubblico e critica, registrato per l’apertura del Palasummer 2024 di ieri martedì 24 luglio, la seconda giornata di mercoledì 25 luglio della grande officina di produzioni artistiche originali e consolidata vetrina di artisti affermati ed emergenti, sarà caratterizzata da un appuntamento imperdibile basato sulla grande forza scenica e sonora dell’orchestra della Notte della Taranta. Sarà un live speciale, un viaggio sonoro e danzante capace di far rivivere ai leccesi ed ai tanti turisti che affolleranno il quartiere fieristico di Piazza Palio, l’atmosfera magica del Concertone di Melpignano, suonando dal vivo la musica tradizionale che si fonde con le sonorità della Taranta contemporanea. Una sequenza di pizziche ipnotiche con il sound inconfondibile dell’Orchestra Popolare.





Sul palco saliranno i celebri cantanti Antonio Amato, Salvatore Cavallo Galeanda, Stefania Morciano, Consuelo Alfieri e i musicisti Attilio Turrisi – chitarra battente, Giuseppe Astore – violino, Roberto Gemma – fisarmonica, Nico Berardi – fiati, Leonardo Cordella – organetto, Antonio Marra – batteria, Alessandro Monteduro – percussioni, Gianluca Longo – mandola, Peppo Grassi – mandolino, Giuseppe Calabrese – basso e i tamburellisti Roberto e Alessandro Chiga, Gioele Nuzzo, Carlo De Pascali. Danzeranno Serena Pellegrino, Mihaela Coluccia, Cristina Frassanito, Fabrizio Nigro, Andrea Caracuta, Marco Martano e tanti tanti altri professionisti che caratterizzano l’affermata “ensemble”. Inizio concerto ore 21 ingresso libero.





Chiaro l’obiettivo dell’organizzazione del Palasummer 2024: "valorizzare il turismo culturale con una campagna di promozione che mette in risalto le bellezze del patrimonio artistico e ambientale".





Il Palasummer 2024, officina di produzioni artistiche originali, oltre che consolidata vetrina di artisti affermati ed emergenti, è pronta ad aprire i suo gradi spazi multiformi ed offrirli gratuitamente ai leccesi ed ai tanti turisti che affollano la città barocca. Concerti, spettacoli di cabaret, format originali ed a tema, enogastronomia di qualità, botteghe artigiane, sport e animazione per piccoli e famiglie, saranno i pilastri attorno ai quali si sviluppa la quarta edizione, che di fatto diviene un appuntamento irrinunciabile dell’estate salentina e pugliese. Quattro le aree previste dagli organizzatori: il PalaGame dedicato allo sport ed ai giochi, i PalaStreet area allestita su 4.000 metri quadrati, nella quale diverse attività di "eccellenza" locale di enogastronomia, oltre che botteghe artigiane e negozietti tipici, proporranno al pubblico i propri prodotti ed offerte diversificate. Il PalaLive area destinata ad eventi e spettacoli, ed il PalaBimbo con giochi ed animazione per tutti ma in particolare per i più piccoli.





Le date. Queste le altre date previste, 26, 27 e 28. Il 26 luglio un’istituzione della musica italiana Donatella Rettore, il 27 luglio il mix esplosivo di Lecce Music Festival con Puccia e Cesko – Accasaccio – Mck – Kawabonga e Bigmama, per concludere il 28 luglio con la comicità de I MalfAttori.