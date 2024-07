Trani, arrestati quattro ladri seriali

TRANI - Il modus operandi era sempre lo stesso: entravano all’interno dell’attività commerciale, uno distraeva la commessa mentre l’altro rubava i prodotti e li nascondeva nei pantaloni per poi darsi alla fuga.Ad incastrarli le numerose immagini di video sorveglianza che hanno permesso ai militari della Sezione Operativa e Stazione di Trani di riconoscere i quattro ladri non solo già noti alle Forze di Polizia ma anche ai numerosi dipendenti e titolari delle attività commerciali.I militari a seguito dell’Ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Trani, hanno portato a termine una complessa indagine sotto le direttive della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani. L’accusa è di furto in esercizi commerciali in concorso, tentata estorsione, tentata rapina e rapina, furto in abitazione e furto su autovettura in sosta.Attualmente i quattro indagati, uno di origine magrebina e tre italiani, tutti residenti in Trani, sono detenuti presso il carcere in attesa di giudizio.Si precisa che la posizione delle persone arrestate è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che lo stesso non potrà essere considerato colpevole sino all’eventuale pronunzia di una sentenza di condanna.