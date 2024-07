Tranquillo B&B trasformato in centrale dello spaccio: due arresti a Bari

BARI - La Polizia di Stato ha arrestato due 22enni incensurati, appartenenti a famiglie estranee al contesto criminale della città, dopo aver scoperto un'attività di spaccio organizzata all'interno di un bed & breakfast nel quartiere Madonnella.Le indagini, condotte dagli agenti, hanno portato al sequestro di tre chili di droga nascosta in un'auto usata per le consegne e in una stanza del B&B, trasformata nella base logistica dei giovani. La scoperta è avvenuta grazie a una serie di controlli mirati che hanno smascherato l’insospettabile attività criminale.I due giovani sono stati arrestati in flagranza di reato e dovranno rispondere dell'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione della Polizia di Stato evidenzia ancora una volta l'importanza della vigilanza e dell'intervento tempestivo delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico di droga, anche in contesti apparentemente insospettabili come quello di un tranquillo bed & breakfast.