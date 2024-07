Bari, 2 arresti per furti in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale

BARI - Nel quadro delle attività di controllo del territorio e di contrasto alla microcriminalità, intensificate dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, i militari della Stazione di Bari Carrassi hanno arrestato due italiani di 62 e 32 anni, entrambi con precedenti di polizia, lo scorso 4 luglio. I due sono stati colti in flagrante per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale.Allertati tramite il numero unico d’emergenza 112, i Carabinieri sono intervenuti in piena notte in via Crisanzio. I due uomini, dopo essersi arrampicati su una tubatura del gas e aver forzato una serranda, erano entrati in un appartamento al secondo piano. Uno dei fermati, accortosi dell’arrivo dei militari, ha tentato invano di scappare, venendo subito bloccato con un passamontagna e una ricetrasmittente in suo possesso. Il complice, rimasto nell’abitazione, ha rifiutato di scendere. Solo grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco, intervenuti con un’autoscala, è stato possibile avvicinarlo e convincerlo a consegnarsi ai Carabinieri.Il pubblico ministero di turno, informato delle risultanze investigative, ha disposto la restrizione agli arresti domiciliari per i due uomini. In sede di udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari ha confermato l’operato dei militari.