Cresce la paura a Polignano a Mare: scomparso da settimane Abdul, 40enne bengalese

POLIGNANO A MARE - La comunità di Polignano a Mare è in allarme per la scomparsa di Abdul, un 40enne bengalese che ha fatto perdere le proprie tracce da diverse settimane. La denuncia della sua scomparsa è stata fatta da alcuni colleghi che lavorano con lui nel settore della ristorazione, e l'appello è stato amplificato da Joana Grasso, assessora comunale al Welfare.Joana Grasso ha pubblicato un post sui social network per sensibilizzare la cittadinanza e chiedere aiuto nelle ricerche: "Molti Polignanesi hanno conosciuto Abdul, molti di loro gli hanno dato una mano, a molti ho parlato della fitta rete di sostegno sociale, sanitario e legale, che abbiamo creato attorno a lui in un anno, grazie anche all’aiuto di alcuni membri della comunità bengalese di Polignano. Non vediamo Abdul da circa tre settimane. Già dopo un paio di giorni, ho accompagnato i suoi amici a sporgere denuncia di allontanamento presso il Comando dei Carabinieri. Stiamo segnalando e utilizzando tutti i canali possibili e per questo vi chiediamo un piccolo gesto di condivisione affinché Abdul ritorni a casa e la rete costruita possa continuare a sostenerlo."La comunità è invitata a contribuire alle ricerche e a segnalare qualsiasi informazione utile ai numeri 0804252321 o 3687489532. La scomparsa di Abdul ha scosso profondamente Polignano a Mare, e le forze dell'ordine, insieme ai cittadini, stanno facendo tutto il possibile per ritrovarlo e garantirgli il supporto di cui ha bisogno.