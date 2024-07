Trasporti: cambio di orario per il regionale Taranto-Bari

BARI - Per garantire una migliore coincidenza con il Frecciarossa Bari-Roma delle 07:46, il treno regionale Taranto-Bari vedrà un cambio di orario nelle prime ore del mattino. L’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento, ha dichiarato che "Al momento è la risposta più rapida che abbiamo potuto dare ai tarantini per ridurre le criticità del trasporto ferroviario."

Come discusso durante la riunione tenutasi presso la Prefettura di Taranto l'11 luglio scorso, è stata trovata una soluzione al problema di circolazione creatosi nei collegamenti tra Roma e Taranto, a causa degli interventi di velocizzazione sulla rete ferroviaria, finanziati dal PNRR. Dal 29 luglio all'8 settembre, il treno Regionale 19830 anticiperà la partenza da Taranto alle 6:14, arrivando a Bari Centrale alle 7:36, permettendo così una coincidenza con il Frecciarossa 8302 delle 07:46 per Roma. Questa modifica si aggiunge al treno Regionale 19828 delle 05:29 da Taranto per Bari.

"Al momento è la risposta più rapida ed efficace che abbiamo potuto dare ai tarantini per ridurre le criticità del trasporto pubblico attualmente registrate, ma è una soluzione che potrebbe permanere anche per il futuro. Spostare gli orari di un treno non è semplice e ringrazio per la piena disponibilità i referenti regionali di Trenitalia," ha spiegato l’assessore Ciliento.

Questa decisione è stata ufficialmente comunicata alla Prefetta di Taranto, Paola Dessì, accompagnata da un prospetto delle coincidenze tra treni regionali e Frecciarossa per la tratta Taranto–Roma via Bari, e uno schema riassuntivo per i collegamenti Taranto–Bari su gomma e ferro.

“In questo momento in cui la circolazione verso Roma è interrotta, l’efficienza del collegamento tra Taranto e Bari è fondamentale," ha aggiunto l’assessore Ciliento. "So che ogni città capoluogo di provincia vorrebbe collegamenti diretti con le principali città italiane, ma anche una buona connessione con Bari, hub intermodale regionale, è fondamentale e noi ci stiamo adoperando affinché questi collegamenti funzionino.”

L’assessore Ciliento ha inoltre espresso apertura verso i rappresentanti del territorio di Taranto, garantendo dialogo per comprendere le esigenze dei cittadini. "So che ci sono in corso iniziative di protesta e siamo disponibili al dialogo per capire le reali esigenze dei cittadini e cercare, per quelle che sono le nostre competenze sul trasporto regionale, di intraprendere ogni ulteriore iniziativa o accorgimento," ha concluso. "Ben vengano incontri e momenti di confronto anche periodici, qualora se ne sentisse l’esigenza."