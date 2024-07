Treni turistici italiani: da Roma alla Puglia con Espresso Salento

ROMA - Dal 18 luglio la Puglia e Roma sono unite più comodamente grazie all’Espresso “Salento” di FS Treni Turistici Italiani.Si tratta del nuovo collegamento notturno tra Roma e Lecce che nasce dall’esigenza di rispondere velocemente alla domanda turistica dentro e fuori i confini nazionali, aumentando le destinazioni a disposizione dei vacanzieri.Un treno periodico inedito, espressamente dedicato alle diverse forme di turismo verso la Puglia.Un servizio a mercato pensato per quei territori che, in questa stagione, vivono il massimo dal punto di vista dei flussi e che si possono raggiungere in chiave sostenibile, facendo del viaggio parte stessa della vacanza.Partendo da Roma alle 21.10, ci si potrà accomodare nel vagone ristorante degustando la cucina made in Italy e le eccellenze del territorio; fermata a Caserta per poi procedere la notte verso il mare cristallino della Puglia dove sono previste fermate di sola discesa a Bari C.le, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi e Lecce. Non un viaggio, ma una vera e propria esperienza che unisce il comfort delle carrozze letto rinnovate, un vero servizio ristorante nel vagone dedicato, un bar aperto tutta la notte e la possibilità di portare con sé bagagli anche ingombranti o la propria attrezzatura sportiva grazie all’apposita vettura bagagliaio presidiata dal personale FS TTI.Come sempre a bordo dei treni di FS Treni Turistici Italiani, spazi ideali per le famiglie con scompartimenti dedicati e possibilità di portare al seguito i propri amici a quattro zampe.L’Espresso Salento nell’estate 2024 viaggerà da Roma a Lecce esclusivamente: giovedì 18 luglio, giovedì 25 luglio, martedì 13 agosto e giovedì 22 agosto.In senso inverso da Lecce a Roma: venerdì 19 luglio, venerdì 26 luglio, mercoledì 14 agosto e venerdì 23 agosto.Le circolazioni da Lecce a Roma del 19 e 26 luglio fermeranno anche a Foggia alle 23.41. Le circolazioni del 13 e del 22 agosto da Roma a Lecce prevedono fermata a Foggia all’1.45. Le circolazioni del 14 e 23 agosto da Lecce a Roma fermeranno a Foggia alle 23.41 con probabile sosta in stazione prima di riprendere la corsa in direzione Roma FS Treni Turistici Italiani intende sviluppare ulteriormente l’offerta in futuro con l’obiettivo di realizzare un prodotto turistico più frequente e di qualità.L’Espresso Salento rappresenta quindi l’avvio di un nuovo modo di andare in vacanza con il treno, diverso dai tradizionali spostamenti nei periodi di picco, a misura di turista, slow e pienamente sostenibile.Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito www.fstrenituristici.it o telefonare al numero 337 1481776 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.