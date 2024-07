Triggiano: bambino di 3 anni scompare nelle campagne, ritrovato dai carabinieri dopo un'ora

TRIGGIANO – Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio del 2 luglio quando un bambino di tre anni è scomparso nelle campagne limitrofe a un terreno di proprietà della sua famiglia. Approfittando di un momento di distrazione della madre, il piccolo si è allontanato, perdendo probabilmente l’orientamento e non riuscendo a ritrovare la strada per tornare.Allertata immediatamente la Centrale Operativa, tutti i carabinieri disponibili della Compagnia di Triggiano sono stati mobilitati per avviare le ricerche. Dopo circa un’ora di intensa attività, il bambino è stato ritrovato assopito sotto un albero. Fortunatamente, il piccolo era in apparente buono stato di salute, come confermato successivamente dai medici dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari.L’intervento tempestivo e coordinato dei Carabinieri ha permesso di concludere positivamente una vicenda che avrebbe potuto avere esiti ben più drammatici. La famiglia, sollevata dall’esito felice delle ricerche, ha espresso profonda gratitudine alle forze dell’ordine per la rapidità ed efficienza dimostrate nell’operazione di soccorso.