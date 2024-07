Arriva a Bari l'ex presidente di Apple Marco Landi

Un ospite d'eccezione



Marco Landi, attualmente presidente dell'Institut EuropIA, ha ricoperto negli anni Novanta il ruolo di presidente e Chief Operating Officer della Apple a Cupertino, lavorando a stretto contatto con Steve Jobs. La sua esperienza e visione saranno al centro dell'incontro dal titolo: "Rivoluzione e Visione. Cosa c'entra Steve Jobs con l'Intelligenza Artificiale".



Focus sull'Intelligenza Artificiale



Durante l'evento, Marco Landi discuterà con gli imprenditori del Club delle Imprese per la Cultura sull'importanza e l'uso dell'Intelligenza Artificiale. L'obiettivo è capire come utilizzare questa tecnologia senza esserne sopraffatti, esplorando le opportunità e le sfide che essa presenta per le imprese.



Programma dell'evento



Ad introdurre l'incontro sarà Maddalena Milone, Coordinatrice del Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari e BAT. Dopo l'intervento di Marco Landi, seguirà un confronto diretto con il pubblico, moderato da Gianni Sebastiano, Founding Partner e Presidente di Orienta S.r.l.



Un incontro aperto e gratuito



L'evento rappresenta il primo di una serie di incontri preparatori alla nuova edizione della "Biennale dei Racconti d’Impresa", prevista per il 2025. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, offrendo un'opportunità unica per ascoltare e interagire con uno dei maggiori esperti mondiali di innovazione e tecnologia.



Non perdete l'occasione di partecipare a questo incontro imperdibile e di arricchire la vostra comprensione dell'Intelligenza Artificiale e del suo impatto sul mondo delle imprese.

BARI - Il Club delle Imprese per la Cultura di Confindustria Bari e BAT e il BINP del Politecnico di Bari sono lieti di annunciare un evento di grande rilevanza per la comunità imprenditoriale e accademica. Il 4 luglio 2024, alle ore 15.30, presso la sede del BINP del Politecnico di Bari (Via Orabona 4), sarà ospite Marco Landi, uno dei principali protagonisti della rivoluzione digitale globale.