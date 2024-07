Ave Rico torna con 'Tonno', il nuovo singolo dalle sonorità punk rock

Ave Rico – al secolo Riccardo Celi – torna con il suo nuovo singolo ‘’TONNO’’, da Venerdì 5 luglio 2024 disponibile su tutte le piattaforme digitali. Scritta a quattro mani con il suo produttore, Francesco Priolo, Tonno è la metafora di ciò che diventiamo quanto abbiamo davanti a noi quella persona che non ci fa capire più nulla, la famosa crush” - racconta l’artista torinese che spopola su TikTok, seguito dai suoi oltre 50mila follower.

Distribuita con la label UNICAMusic, Tonno richiama le sonorità pop punk, dalla melodia travolgente e orecchiabile, e si appresta a diventare la nuova hit estiva. A partire da un modo di dire che significa ‘stupido, tonto, imbranato’, il brano vuole raccontarne uno sguardo diverso, spiegando che non si è stupidi, lo si diventa solo davanti a quella persona speciale.

Un artista da tenere sott'occhio per le sue grandi capacità artistiche e il suo carisma, che hanno conquistato il cuore dei suoi giovani fan.

Riccardo Celi è in arte Ave Rico, progetto solista che nasce nel 2020 dall'esigenza di scrivere e portare la sua emotività su un altro piano, dopo varie militanze in band metalcore e rock. Inizia a produrre e scrivere brani per sé ed altri artisti, mischiando il pop cantautorale moderno con il pop/punk più aggressivo preso dalle origini “metallare”. Nel 2021 incontra Francesco Priolo, colui che diventerà il suo co-produttore, mix/master engineer e chitarrista, per sviluppare ulteriormente il progetto soprattutto in versione live con la band. Nel 2023 inizia a trasformare tutto ciò in un format social, creando cover pop punk, dai cartoni animati ai brani classici del pop italiano; pubblicando ogni giorno con costanza e dedizione e con l'amore che lo contraddistingue per la musica, riscuote un discreto successo di numeri e attenzioni su Instagram e TikTok venendo anche repostato da Jared Leto, Anggun, Crash Adam e altri artisti. Ora sta preparando il nuovo spettacolo live, pronto più che mai per portare la sua musica in giro e per fare piangere e saltare tutti i cuori pronti all’ascolto. Dal 2022 è sotto Management con l’agenzia LookUP!